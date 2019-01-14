Sosyal medyada lider Galatasaray - Galeri - Fotomaç
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Sosyal medyada lider Galatasaray

Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Araştırma Görevlisi Cudi Kaan Okmeydan, Türkiye'nin dört büyük spor kulübünün sosyal medya kullanımını araştırdı. Büyük taraftar kitlelerine sahip Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş spor kulüplerinin Facebook ve Twitter'daki paylaşımlarını ve takipçi yorumlarını detaylarıyla inceleyen Okmeydan, "Takipçi yorumlarına kadın taraftarların dahil olmasıyla nefret söylemleri ve karşılıklı küfürleşme azalıyor, centilmenlik artıyor" dedi.
14 Ocak 2019 Pazartesi, 11:27:13 Güncelleme: 11:38:18
Dört büyükler sosyal medyada da rekabet halinde
Dört büyükler sosyal medyada da rekabet halinde

Birer marka olarak ele aldığı dört büyük spor kulübünün resmi Facebook ve Twitter hesaplarında 1-20 Eylül 2018 tarihleri arasında yaptığı paylaşımlarını, söz konusu paylaşımlara yazılan takipçi yorumlarını, kulüp tarafından cevaplanan takipçi yorumu sayılarını ve takipçi ile kurulan diyaloğun düzeyini analiz eden Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Araştırma Görevlisi Cudi Kaan Okmeydan, dikkat çeken verilere ulaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dört büyükler sosyal medyada da rekabet halinde
Dört büyükler sosyal medyada da rekabet halinde

HER PAYLAŞIM TAKİPÇİLER TARAFINDAN İLGİ GÖRÜYOR
Resmi hesaplarda çoğunlukla futbolla ilgili paylaşımlarda bulunulduğunu ve futbol taraftarlarının yorumda bulunduğunu belirten Okmeydan, "Araştırma kapsamındaki dört kulübün resmi Facebook hesapları incelendiğinde en çok dikkat çeken detay, kulüplerin yapmış olduğu her türlü paylaşımın hesap takipçileri tarafından büyük ilgi ile karşılanması ve devasa etkileşim oranlarının ortaya çıkması. Ortaya çıkan bu etkileşim; beğeni, tekrar paylaşım, takipçi yorumları ve takipçilerin kendi aralarında oluşan diyalogdan ibaret.

Dört büyükler sosyal medyada da rekabet halinde
Dört büyükler sosyal medyada da rekabet halinde

Buna karşın kulüpler ile takipçileri arasında bir diyalog söz konusu değil. Araştırmada yer alan dört kulübün resmi Twitter hesaplarında da benzeri bulgular mevcut. Bu bağlamda yine kulüplerin resmi Facebook hesaplarında olduğu gibi Twitter'da da yapılan her paylaşıma takipçiler tarafından büyük ilgi gösterildiği ortaya çıktı; fakat bu süreçte hiçbir kulübün, takipçileri tarafından yazılan yorumlara yorum içeriği her ne olursa olsun cevap vermediği görüldü.

Dört büyükler sosyal medyada da rekabet halinde
Dört büyükler sosyal medyada da rekabet halinde

Avrupa'nın marka değeri en yüksek spor kulüplerinin başında yer alan; Manchester United, Real Madrid, Barcelona ve Bayern Munich gibi futbol kulüplerinin sosyal medya hesaplarını incelediğiniz zaman ise bire bir cevap verilememiş olsa bile takipçi diyaloglarının arasına yorum yazıldığını, hiçbir yorum yapılmasa bile bir emoji ile 'ben buradayım' mesajı verildiğini görüyorsunuz. Taraftarın dinlendiğini hissetmesi çok önemli. Kimi zaman kızgınlığını veya küskünlüğünü önemsediğinizi bu yolla gösterebilirsiniz. Bu nedenle kulübün bünyesinde sosyal medya hesaplarını yöneten bir bölümün olması gerekir" dedi.

Dört büyükler sosyal medyada da rekabet halinde
Dört büyükler sosyal medyada da rekabet halinde

"SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BİR STRATEJİ BENİMSEYEBİLİRLER"
Kulüpler ile takipçiler arasında bir diyalog ortamı oluşmamasına karşın, takipçilerin kendi aralarında oluşturduğu bir diyalog ortamının söz konusu olduğunu ifade eden Okmeydan, "Takipçiler arasında oluşan diyalog özellikle kulüplerin Facebook hesaplarında daha yoğun bir biçimde gözlemleniyor. Ağırlıklı olarak maç önceleri ve maç sonraları yoğun bir biçimde görülen diyaloglar ile tam anlamıyla bir spor kamusal alanının oluştuğu söylenebilir.

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