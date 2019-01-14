Sosyal medyada lider Galatasaray

Buna karşın kulüpler ile takipçileri arasında bir diyalog söz konusu değil. Araştırmada yer alan dört kulübün resmi Twitter hesaplarında da benzeri bulgular mevcut. Bu bağlamda yine kulüplerin resmi Facebook hesaplarında olduğu gibi Twitter'da da yapılan her paylaşıma takipçiler tarafından büyük ilgi gösterildiği ortaya çıktı; fakat bu süreçte hiçbir kulübün, takipçileri tarafından yazılan yorumlara yorum içeriği her ne olursa olsun cevap vermediği görüldü.