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Diego Maradona'nın ölümü sonrası dünya futbolu yasa boğuldu! O mesajlar...
Diego Armando Maradona... Dünya futbol tarihine gelen en büyük yetenek... Gerek oynadığı futbolla, gerekse özel yaşantısıyla magazin sayfalarını süsleyen muhteşem yetenek, 25 Kasım günü aramızdan ayrıldı. Diego Armando Maradona, geçirdiği beyin ameliyatı sonrasında Tigres'teki evinde kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu. Futbol camiasını yasa boğan ölüm haberinin ardından Maradona'ya dair dünyaca ünlü isimler ve futbol kulüpleri, duygularını paylaştı. İşte o mesajlar...
25 Kasım 2020 Çarşamba 21:30, Güncelleme 25.11.2020 21:38
Diego Maradona'nın ölümü sonrası dünya futbolu yasa boğuldu! O mesajlar...