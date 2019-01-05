Diagne bombası patlıyor! Tarihi teklif... Transfer haberleri... - Galeri - Fotomaç
05 Ocak 2019, Cumartesi
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Diagne bombası patlıyor! Tarihi teklif... Transfer haberleri...

Süper Lig'de ilk yarıda rakip fileleri 20 kez havalandıran Mbaye Diagne'ye cazip bir teklif geldi.

5 Ocak 2019 Cumartesi, 10:39:27 Güncelleme: 10:41:23
Diagne bombası patlıyor! Tarihi teklif... Transfer haberleri...

Süper Lig'in ilk yarısında gösterdiği performansla herkesin dikkatini çeken Mbaye Diagne'ye reddedilmesi zor bir teklif geldi.

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Diagne bombası patlıyor! Tarihi teklif... Transfer haberleri...

Ligde zirveye oynayan Kasımpaşa Kulübü ise Diagne'yi hemen elden çıkarmaya niyetli değil.

Diagne bombası patlıyor! Tarihi teklif... Transfer haberleri...

İstanbul temsilcisinin 27 yaşındaki futbolcu için 20 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği dile getirildi.

Diagne bombası patlıyor! Tarihi teklif... Transfer haberleri...

Senegalli futbolcu için bir Katar kulübünden 12 milyon Euro'luk resmi bir teklif geldiği ifade edildi.

Diagne bombası patlıyor! Tarihi teklif... Transfer haberleri...

Süper Lig'de ilk devrede 20 gol birden atarak ilk yarının yıldızı olan 1,93'lük forvetin ligin ikinci yarısında Kasımpaşa'da olmamasının muhtemel olduğu ifade ediliyor.

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