Deschamps'tan Mert Günok itirafı!

EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda Türkiye ile Fransa gruptan çıkma yolunda önemli bir karşılaşmaya çıktı. Mücadele Giroud ve Kaan Ayhan'ın attığı gollerle 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Milli Takımımızın kalecisi Mert Günok yaptığı kurtarışlarla adeta maça damga vurdu. Maçtan sonra Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Mert Günok'un performansına ayrı bir parantez açtı. İşte Fransa ve Türkiye cephelerinin maç sonu açıklamalarının tamamı...
15 Ekim 2019 Salı 00:57
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Mert Günok: Kazanıp burada garantilemek isterdik. Son Dünya Şampiyonu'na karşı çok iyi mücadele ettik.
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Topu rakibe verdik, bazen istediklerimizi yapamadık ama önemli olan EURO2020'ye gitmek. Kapıyı araladık diyebilirim.
Bu zor günlerde ülkemize mutlu bir gece yaşattıysak ne mutlu bize.
Coman: Mücadelenin yüksek olduğu bir maçtı. Berabere bitti. Daha iyi sonuç elde edebilirdik ancak böyle ayrılacağız. Kalan iki maçı kazanmamız gerekiyor. Sıkıntı kalmayacak.
BenjaminPavard: Kendi oyunumuzu oynadık ancak gol atamadık, üzgünüz. İlk yarıda şanslar bulduk ve onlar çok fazla oyun oynamadı.