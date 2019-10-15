Deschamps'tan Mert Günok itirafı!

EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda Türkiye ile Fransa gruptan çıkma yolunda önemli bir karşılaşmaya çıktı. Mücadele Giroud ve Kaan Ayhan'ın attığı gollerle 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Milli Takımımızın kalecisi Mert Günok yaptığı kurtarışlarla adeta maça damga vurdu. Maçtan sonra Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Mert Günok'un performansına ayrı bir parantez açtı. İşte Fransa ve Türkiye cephelerinin maç sonu açıklamalarının tamamı...

15 Ekim 2019 Salı 00:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





