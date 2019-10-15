Deschamps'tan Mert Günok itirafı! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Ekim 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Deschamps'tan Mert Günok itirafı!

Deschamps'tan Mert Günok itirafı!

EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda Türkiye ile Fransa gruptan çıkma yolunda önemli bir karşılaşmaya çıktı. Mücadele Giroud ve Kaan Ayhan'ın attığı gollerle 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Milli Takımımızın kalecisi Mert Günok yaptığı kurtarışlarla adeta maça damga vurdu. Maçtan sonra Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Mert Günok'un performansına ayrı bir parantez açtı. İşte Fransa ve Türkiye cephelerinin maç sonu açıklamalarının tamamı...
15 Ekim 2019 Salı 00:57
Deschamps'tan Mert Günok itirafı!

Mert Günok: Kazanıp burada garantilemek isterdik. Son Dünya Şampiyonu'na karşı çok iyi mücadele ettik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Deschamps'tan Mert Günok itirafı!

Topu rakibe verdik, bazen istediklerimizi yapamadık ama önemli olan EURO 2020'ye gitmek. Kapıyı araladık diyebilirim.


Deschamps'tan Mert Günok itirafı!

Bu zor günlerde ülkemize mutlu bir gece yaşattıysak ne mutlu bize.

Deschamps'tan Mert Günok itirafı!

Coman: Mücadelenin yüksek olduğu bir maçtı. Berabere bitti. Daha iyi sonuç elde edebilirdik ancak böyle ayrılacağız. Kalan iki maçı kazanmamız gerekiyor. Sıkıntı kalmayacak.

Deschamps'tan Mert Günok itirafı!

Benjamin Pavard: Kendi oyunumuzu oynadık ancak gol atamadık, üzgünüz. İlk yarıda şanslar bulduk ve onlar çok fazla oyun oynamadı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN