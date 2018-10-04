Cristiano Ronaldo kadro dışı! - Galeri - Fotomaç
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Cristiano Ronaldo kadro dışı!
Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Santos, hakkında tecavüz iddiaları ortaya atılan Cristiano Ronaldo'yu kadro dışı bıraktı.
4 Ekim 2018 Perşembe, 17:43:02
Güncelleme: 17:55:55
Cristiano Ronaldo kadro dışı!
Birçok kesim tarafından dünyanın en iyi futbolcusu gösterilen Cristiano Ronaldo, kişisel hayatı ile de gündemde kalmaya devam ediyor.
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Cristiano Ronaldo kadro dışı!
Süper yıldızın 2009'da Las Vegas'ta Kathryn Mayorga adlı bir kadına tecavüz ettiği iddia edilmiş, Ronaldo bu iddiaları sert bir dil ile yalanlamıştı.
Cristiano Ronaldo kadro dışı!
MİLLİ TAKIMDA KADRO DIŞI!
Portekiz basınının iddiasına göre; Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, ileri sürülen iddialar gerekçesiyle Cristiano Ronaldo'nun kadro dışı bırakıldığını duyurdu.
Cristiano Ronaldo kadro dışı!
Santos'un açıklamalarının satır başları ise şu şekilde;
Cristiano Ronaldo kadro dışı!
"Kasım'da oynanacak maçlarda da kadroda olmayacak."