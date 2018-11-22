Çinden devrim gibi karar! Yıldızlar kaçacak...

Çin Futbol Federasyonu, 2019 yılından itibaren takımlara toplam maaş konusunda bir tavan ücreti belirleyecek ve oyuncuların sözleşmelerini revize etmesini talep edecek. Bu gelişme sonrası Çin Ligi'nde top koşturan birçok yıldız futbolcu ayrılma planları yapmaya başladı. İşte o yıldızlar...
22 Kasım 2018 Perşembe, 11:08:53
Güncelleme: 11:10:30
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Dünya futbolunun son dönemde transfer piyasasını en çok etkileyen ülkelerinden Çin'de federasyon yeni düzenlemeler getirmeye hazırlanıyor.
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Sporx'in haberine göre Çin Futbol Federasyonu'nun, önümüzdeki sezondan itibaren takımlar için 'salary cap' (maaş sınırı) getireceği ve mevcut oyuncuların maaşının da buna göre yeniden düzenleneceği belirtildi.
Federasyonun bu hamle ile birlikte yüksek rakamların önüne geçerek, daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelişimi hedeflediği de ifade edildi.
Çin'deki yeni kararın ardından, aldıkları yüksek maaşlarda indirime gitmeyi kabul etmeyecek oyuncuların da Avrupa transfer piyasası için fırsat olarak görülebileceği kaydedildi.