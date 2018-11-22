Çinden devrim gibi karar! Yıldızlar kaçacak...

Çin'den devrim gibi karar! Yıldızlar kaçacak...

Çin Futbol Federasyonu, 2019 yılından itibaren takımlara toplam maaş konusunda bir tavan ücreti belirleyecek ve oyuncuların sözleşmelerini revize etmesini talep edecek. Bu gelişme sonrası Çin Ligi'nde top koşturan birçok yıldız futbolcu ayrılma planları yapmaya başladı. İşte o yıldızlar...

22 Kasım 2018 Perşembe, 11:08:53 Güncelleme: 11:10:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





