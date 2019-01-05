Cenk Tosuna transfer piyangosu! 7.25 milyon euro bedelle...

Cenk Tosun'a transfer piyangosu! 7.25 milyon euro bedelle...
Transferde flaş gelişme... İngiltere Premier Lig'de devre arası transfer dönemi 2 Ocak tarihinde başladı. Transfer döneminin henüz başında hareketli günler yaşanmaya başladı.
5 Ocak 2019 Cumartesi, 09:24:38
Güncelleme: 10:06:07
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İngiltere Premier Lig'de devre arası transfer dönemi hareketli bir şekilde başladı. Everton'a yapılan teklifle dengelerini değiştirmek isteyen Premier Lig ekibi, İngiliz gündemini meşgul eden bir hamle yaptı.
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Kıyasıya bir yarış içerisinde olan ekipler, takımlarındaki eksik ya da sıkıntılı bölgelerine transfer için kolları sıvadı.
Golcü transferi için savaşçı bir oyuncu isteyen Premier Lig ekibi ise Everton'un takımda fazla şans bulamayan yedek yıldızını gözüne kestirdi.
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