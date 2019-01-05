Cenk Tosuna transfer piyangosu! 7.25 milyon euro bedelle... - Galeri - Fotomaç
05 Ocak 2019, Cumartesi
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Cenk Tosun'a transfer piyangosu! 7.25 milyon euro bedelle...

Transferde flaş gelişme... İngiltere Premier Lig'de devre arası transfer dönemi 2 Ocak tarihinde başladı. Transfer döneminin henüz başında hareketli günler yaşanmaya başladı.

5 Ocak 2019 Cumartesi, 09:24:38 Güncelleme: 10:06:07
Cenk Tosuna transfer piyangosu! 7.25 milyon euro bedelle...

İngiltere Premier Lig'de devre arası transfer dönemi hareketli bir şekilde başladı. Everton'a yapılan teklifle dengelerini değiştirmek isteyen Premier Lig ekibi, İngiliz gündemini meşgul eden bir hamle yaptı.

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Cenk Tosuna transfer piyangosu! 7.25 milyon euro bedelle...

Kıyasıya bir yarış içerisinde olan ekipler, takımlarındaki eksik ya da sıkıntılı bölgelerine transfer için kolları sıvadı.

Cenk Tosuna transfer piyangosu! 7.25 milyon euro bedelle...

Golcü transferi için savaşçı bir oyuncu isteyen Premier Lig ekibi ise Everton'un takımda fazla şans bulamayan yedek yıldızını gözüne kestirdi.

Cenk Tosuna transfer piyangosu! 7.25 milyon euro bedelle...

NIASSE TRANSFERE SICAK
Geride kalan 21 maçın sadece 5'inde forma şansı bulan Oumar Niasse'a transfer kancası... 28 yaşındaki oyuncu da takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Cenk Tosuna transfer piyangosu! 7.25 milyon euro bedelle...

The Sun'da yer alan habere göre; Crystal Palace, Oumar Niasse için 7,25 milyon euro transfer teklifinde bulundu.

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