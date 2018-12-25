Cenk Tosuna büyük şok! Evertondan bomba karar...

Cenk Tosun'a büyük şok! Everton'dan bomba karar...
Milli golcümüz Cenk Tosun için flaş bir karar çıktı. Premier Lig'de Everton forması giyen 27 yaşındaki futbolcu beklemediği bir durumla karşılaştı.
25 Aralık 2018 Salı, 12:22:34
Güncelleme: 12:57:21
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Devre arası transfer dönemi yaklaşırken sıcak gelişmeler de peş peşe yaşanıyor... Cenk Tosun'u devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen kulüplere İngiltere'den kötü haber geldi. İşte detaylar...
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KİRALIK VERİLMEYECEK AMA... Skorer'in haberine göre; Everton'da bu sezon umduğu forma şanslarını bulamayan Cenk Tosun ile ilgili kulübünün kararı belli oldu. İngiliz ekibi futbolcuyu kiralık olarak göndermeme kararı aldı.
Her ne kadar bu sezon ilk 11 oyuncusu olmasa da oyuna sonradan girerek hamle oyuncusu olarak kendisinden istifade edilmesinin göz önünde bulundurularak bu yönde bir karar alındığı öğrenildi.
İYİ BİR YEDEK OLABİLİR Niasse'ın takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken, Cenk'in forvette bir seçenek olarak, kadroda bulunmasının faydalı olacağı değerlendirildi.
TEKLİF GELİRSE SATILACAK Bununla birlikte Everton futbolcuyu takımda tutmak konusunda çok katı da davranmayacak. 27 yaşındaki futbolcunun bonservisiyle birlikte elden çıkarılmasına karar verildiği, ancak bunun iyi bir teklif gelmesi halinde yapılacağı belirlendi.
Beşiktaş'tan 23 milyon euro karşılığında giden Cenk bu sezon Premier Lig'de 14 maçta şans buldu, 2 gol kaydetti.