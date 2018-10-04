Cengiz Ündere çılgın teklif!

Medipol Başakşehir'den Roma'nın yolunu tutan ve İtalya'da oynadığı futbolla adından söz ettiren Cengiz Ünder, dünya devlerinin radarına girdi.
4 Ekim 2018 Perşembe, 18:40:50
Güncelleme: 18:52:53
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Cengiz Ünder'e çılgın teklif!
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Roma Kulübü'nün Cengiz Ünder'in sözleşmesini neden apar topar yenilemeye çalıştığı ortaya çıktı.
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Cengiz Ünder'e çılgın teklif!
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CENGİZ ÜNDER'E YENİ SÖZLEŞME
Cengiz Ünder'in maaşında iyileşme yaparak 1.9 milyon Euro yıllık sabit ücret ve artı bonuslarla 2 milyon Euro seviyelerinde yeni bir ücretlendirme yapacak olan sarı kırmızılıların bu planlamasının altından büyük takım korkusu çıktı.
Cengiz Ünder'e çılgın teklif!
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DEV KULÜPLER TAKİPTE!
İngiltere ve Almanya'dan dev ekiplerin radarında olan 21 yaşındaki oyuncu için olan bu ilgilerin somut tekliflere dönüşmesinden endişe eden İtalyan idareciler, bu yüzden süreci hızlandırdı. Tottenham Kulübü'nün bir süredir takip ettiği futbolcu için geçen yaz döneminde 35 milyon Euro'yu gözden çıkardığına dikkat çekildi.
Cengiz Ünder'e çılgın teklif!
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GUARDIOLA DA İSTİYOR
Pep Guardiola'nın Manchester City'si ve ismi verilmeyen ancak Almanya'dan olduğu belirtilen bir diğer önemli kulübün daha genç yıldızı kadrolarına katmak istedikleri iletildi.
Cengiz Ünder'e çılgın teklif!
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Cengiz Ünder'in Roma'ya transfer olduktan sonraki gelişimi Çizme'de dikkat çekiyor. İlk aylarında kafası yerde dağınık bir görüntü çizdiği belirtilen futbolcunun, sonrasında önemli bir gelişime imza attığına dikkat çekiliyor. Oyun mentalitesini geliştiren oyuncunun İtalyancasını da ilerletmesi futbolunu ilerlettiği vurgulanıyor.
Cengiz Ünder'e çılgın teklif!
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Şubat ayından sonra yükselişe geçen Cengiz'in, o tarihten bu yana 10 gol 6 asist üretmiş olmasının altı çiziliyor. Dikkat çekilen bir diğer mokta da takımda formayı kısa süre içerisinde kapması ve gelecekte daha iyi işlere imza atabileceğini göstemesi. (Milliyet)