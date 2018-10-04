Cengiz Ündere çılgın teklif!

DEV KULÜPLER TAKİPTE!

İngiltere ve Almanya'dan dev ekiplerin radarında olan 21 yaşındaki oyuncu için olan bu ilgilerin somut tekliflere dönüşmesinden endişe eden İtalyan idareciler, bu yüzden süreci hızlandırdı. Tottenham Kulübü'nün bir süredir takip ettiği futbolcu için geçen yaz döneminde 35 milyon Euro'yu gözden çıkardığına dikkat çekildi.