Cengiz Ünder tarihe geçti! İşte o görüntüler... - Galeri - Fotomaç
13 Aralık 2018, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Cengiz Ünder tarihe geçti! İşte o görüntüler...

İtalyan ekibi Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder, Viktoria Plzen karşısında takımının tek golünü atan isim oldu ve adını bir kez daha tarihe yazdırdı.

13 Aralık 2018 Perşembe, 09:28:36 Güncelleme: 09:31:17
Cengiz Ünder tarihe geçti! İşte o görüntüler...

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. maçında Roma, Viktoria Plzen'e konuk oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Cengiz Ünder tarihe geçti! İşte o görüntüler...

Viktoria Plzen, karşılaşmanın 62. dakikasında Jan Kovarik'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Cengiz Ünder tarihe geçti! İşte o görüntüler...

Roma, Cengiz Ünder'in 68. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Cengiz Ünder tarihe geçti! İşte o görüntüler...

Karşılaşmanın skorunu tayin eden isim 72. dakikada topu ağlara gönderen Tomas Chory oldu ve Viktoria Plzen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Cengiz Ünder tarihe geçti! İşte o görüntüler...

Çekya temsilcisi bu sonuçla, grubu 7 puanla 3. sırada tamamladı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN