Cengiz Ünder tarihe geçti! İşte o görüntüler... - Galeri - Fotomaç
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Cengiz Ünder tarihe geçti! İşte o görüntüler...
İtalyan ekibi Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder, Viktoria Plzen karşısında takımının tek golünü atan isim oldu ve adını bir kez daha tarihe yazdırdı.
13 Aralık 2018 Perşembe, 09:28:36
Güncelleme: 09:31:17
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. maçında Roma, Viktoria Plzen'e konuk oldu.
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Viktoria Plzen, karşılaşmanın 62. dakikasında Jan Kovarik'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Roma, Cengiz Ünder'in 68. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Karşılaşmanın skorunu tayin eden isim 72. dakikada topu ağlara gönderen Tomas Chory oldu ve Viktoria Plzen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Çekya temsilcisi bu sonuçla, grubu 7 puanla 3. sırada tamamladı.