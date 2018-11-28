Cengiz Ünder imkansızı başardı! İşte o pozisyon - Galeri - Fotomaç
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Cengiz Ünder imkansızı başardı! İşte o pozisyon
Şampiyonlar Ligi'nde Roma'nın Real Madrid ile karşılaştığı maçta Cengiz Ünder, inanılmaz bir gol kaçırdı. İşte o pozisyon...
28 Kasım 2018 Çarşamba, 00:42:37
Güncelleme: 00:45:34
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün merakla beklenen karşılaşmasında Roma, son şampiyon Real Madrid'i konuk etti.
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Milli yıldız Cengiz Ünder karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 3 maçı kazanan ve geride kalan 4 maçta topladığı 9 puanla aynı puanlı Real Madrid'in ardından 2. sırada bulunan Roma'da karşılaşmaya Cengiz Ünder damga vurdu.
Müsabakanın 45 2. dakikasında sol kanattan gelişen Roma atağında Patrick Schick'in pasına hareketlenen milli oyuncu altı pas üzerinde bomboş pozisyonda kaldı.
Buna karşın 21 yaşındaki oyuncu uygun pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başaramadı.