Cengiz Ünder imkansızı başardı! İşte o pozisyon - Galeri - Fotomaç
27 Kasım 2018, Salı
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Cengiz Ünder imkansızı başardı! İşte o pozisyon

Şampiyonlar Ligi'nde Roma'nın Real Madrid ile karşılaştığı maçta Cengiz Ünder, inanılmaz bir gol kaçırdı. İşte o pozisyon...
28 Kasım 2018 Çarşamba, 00:42:37 Güncelleme: 00:45:34
Cengiz Ünder imkansızı başardı! İşte o pozisyon

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün merakla beklenen karşılaşmasında Roma, son şampiyon Real Madrid'i konuk etti.

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Cengiz Ünder imkansızı başardı! İşte o pozisyon

Milli yıldız Cengiz Ünder karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Cengiz Ünder imkansızı başardı! İşte o pozisyon

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 3 maçı kazanan ve geride kalan 4 maçta topladığı 9 puanla aynı puanlı Real Madrid'in ardından 2. sırada bulunan Roma'da karşılaşmaya Cengiz Ünder damga vurdu.

Cengiz Ünder imkansızı başardı! İşte o pozisyon

Müsabakanın 45 2. dakikasında sol kanattan gelişen Roma atağında Patrick Schick'in pasına hareketlenen milli oyuncu altı pas üzerinde bomboş pozisyonda kaldı.

Cengiz Ünder imkansızı başardı! İşte o pozisyon

Buna karşın 21 yaşındaki oyuncu uygun pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başaramadı.

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