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14 Ekim 2019, Pazartesi
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Çağlar Söyüncü dünya devinin transfer listesinde

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcu gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatlerini çekmeye devam ediyor. Premier Lig'de oynanan 8 karşılaşmaya da ilk 11'de başlayan yıldız futbolcu, dünyaca ünlü teknik direktörün transfer listesinde yer aldı. İşte o liste...
14 Ekim 2019 Pazartesi 07:39
Çağlar Söyüncü dünya devinin transfer listesinde

A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7'nci maçında konuk ettiği Arnavutluk'u Cenk Tosun'un 90'ıncı dakikada attığı golle 1-0 mağlup etmişti.

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Çağlar Söyüncü dünya devinin transfer listesinde

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Çağlar Söyüncü, "Ayağındaki sakatlık ciddi mi?" sorusuna "Ayağımda bir sıkıntı yok. Bugün biz önemli değiliz, askerlerimiz önemli daha çok, bizimkiler gelip geçici şeyler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Çağlar Söyüncü dünya devinin transfer listesinde

Arnavutluk maçının ikinci 45 dakikasında görev alan Çağlar, gösterdiği performansla yine alkış toplamıştı.

Çağlar Söyüncü dünya devinin transfer listesinde

Çağlar Söyüncü hem Milli Takım'da hem de Premier Lig ekibi Leicester City'de gösterdiği performasla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

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Çağlar Söyüncü dünya devinin transfer listesinde

Genç futbolcu ligde geçen 8 haftada sergilediği iyi oyunla herkesin beğenisini kazandı.

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