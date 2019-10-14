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Çağlar Söyüncü dünya devinin transfer listesinde
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcu gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatlerini çekmeye devam ediyor. Premier Lig'de oynanan 8 karşılaşmaya da ilk 11'de başlayan yıldız futbolcu, dünyaca ünlü teknik direktörün transfer listesinde yer aldı. İşte o liste...
14 Ekim 2019 Pazartesi 07:39
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Maçın ardından açıklamalarda bulunan Çağlar Söyüncü, "Ayağındaki sakatlık ciddi mi?" sorusuna "Ayağımda bir sıkıntı yok. Bugün biz önemli değiliz, askerlerimiz önemli daha çok, bizimkiler gelip geçici şeyler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Çağlar Söyüncü hem Milli Takım'da hem de Premier Lig ekibi Leicester City'de gösterdiği performasla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.
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