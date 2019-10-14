Çağlar Söyüncü dünya devinin transfer listesinde

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Çağlar Söyüncü, "Ayağındaki sakatlık ciddi mi?" sorusuna "Ayağımda bir sıkıntı yok. Bugün biz önemli değiliz, askerlerimiz önemli daha çok, bizimkiler gelip geçici şeyler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.