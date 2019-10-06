Büyük şanssızlık! İsmail Köybaşı ve şok... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Ekim 2019, Pazar
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Büyük şanssızlık! İsmail Köybaşı ve şok... 

Bu sezonun sürpriz transferiydi İsmail Köybaşı... Gaziantepspor'da gösterdiği performansla Beşiktaş'ın yolunu tutan, ardından İstanbul'un bir diğer devi Fenerbahçe'ye giden İsmail Köybaşı kulüple yol ayrımına gitmişti. Fenerbahçe'nin Caner Erkin'le yolları ayırmasının ardından kadroya katılan İsmail, son dönemde eleştirilerin hedefi olmuştu. İsmail Köybaşı'nın şanssızlığı İspanya'da da sürüyor. İşte detaylar...

6 Ekim 2019 Pazar 15:26 Güncelleme: 06.10.2019 15:26
Büyük şanssızlık! İsmail Köybaşı ve şok...

Sezon başında La Liga ekiplerinden Granada'ya transfer olan İsmail Köybaşı için kötü günler devam ediyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Büyük şanssızlık! İsmail Köybaşı ve şok...

30 yaşındaki futbolcu Granada'da henüz teknik direktör Diego Martinez'in gözüne girebilmiş değil.

Büyük şanssızlık! İsmail Köybaşı ve şok...

Ligin 5. haftasından bu yana kadroda yer almaya başlayan İsmail Köybaşı, Granada'nın Barcelona'yı 2-0 mağlup etti karşılaşmada yedek kulübesindeydi.

Büyük şanssızlık! İsmail Köybaşı ve şok...

Daha sonra 1-1'lik Valladolid maçında kulübede yer alan İsmail, 1-0 kazanılan Leganes ve 4-2 kaybedilen Real Madrid karşılaşmalarında da yedek kaldı.

Büyük şanssızlık! İsmail Köybaşı ve şok...

Bu durumun oluşmasında Granada'nın ortaya koyduğu başarılı oyun ve teknik direktör Martinez'in kadroda büyük değişiklikler yapmamasının etkisi de büyük.

Büyük şanssızlık! İsmail Köybaşı ve şok...

İsmail, Diego Martinez'den görev beklerken Granada bu 4 maçlık süreçte 7 puan topladı...

Büyük şanssızlık! İsmail Köybaşı ve şok...

İsmail Köybaşı, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 61 maçta 2 gol, 3 asistle mücadele etti.

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