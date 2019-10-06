Büyük şanssızlık! İsmail Köybaşı ve şok... 

Bu sezonun sürpriz transferiydi İsmail Köybaşı... Gaziantepspor'da gösterdiği performansla Beşiktaş'ın yolunu tutan, ardından İstanbul'un bir diğer devi Fenerbahçe'ye giden İsmail Köybaşı kulüple yol ayrımına gitmişti. Fenerbahçe'nin Caner Erkin'le yolları ayırmasının ardından kadroya katılan İsmail, son dönemde eleştirilerin hedefi olmuştu. İsmail Köybaşı'nın şanssızlığı İspanya'da da sürüyor. İşte detaylar...