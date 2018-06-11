Bu futbolculara dikkat

Sardar Azmoun (İRAN)

İranlı Messi olarak da bilinen Sardar Azmoun, zekasıyla İran Milli Takımı'nda öne çıkan bir isim. Azmoun'un belki de en büyük avantajı ise İspanya ve Portekiz gibi iki büyük takıma karşı kendini gösterme fırsatı bulacak olması...