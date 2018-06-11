Bu futbolculara dikkat
Trezeguet (MISIR)
Türkiye'de çok başarılı bir sezonu geride bırakan Trezeguet tüm dikkatleri üzerine çekti.Firavunlar'ın Salah'tan sonra en güçlü kanat oyuncusu Trezeguet, tekniği ve çalışkanlığı ile kendini ispatlama mücadelesi verecek. Mısırlı oyuncu, iyi bir Dünya Kupası geçirirse, sezon bitmeden bir transfere de imza atabilir.
Pione Sisto (DANİMARKA)
La Liga'da Celta Vigo formasıyla adından söz ettirmeye başlayan Sisto, süratiyle çok etkili bir kanat oyuncusu olduğunu gösterdi. Hızlı hareketleriyle savunmayı zor durumda bırakmasıyla bilinen Sisto, Danimarka adına yine en önemli isimlerden. Sisto karşısında savunmalar ne yapıp edip boş alan bırakmamak zorunda...
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