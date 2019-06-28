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28 Haziran 2019, Cuma
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Bir skandal daha! Tuvalet fırçasının ardından...

Türkiye A Milli Takımı'nın İzlanda ile oynadığı maç öncesinde yaşanan fırça skandalı henüz soğurken yeni bir skandal meydana geldi! Tüm dünyada büyük yankı uyandıran fırça skandalından sonra olayı gerçekleştiren Belçikalı turist Kaptan Emre Belözoğlu'ndan özür dilemişti. Fakat bu görüntü Türkiye'nin Norveç üzerinden İzlanda'ya nota vermesine bile neden olmuştu. Bu olay daha soğumamışken bir skandal daha yaşandı. İşte detaylar...
28 Haziran 2019 Cuma 12:15
Bir skandal daha! Tuvalet fırçasının ardından...

Türkiye A Milli Takımı'nın İzlanda ile oynadığı maç öncesinde yaşanan fırça skandalı henüz soğurken yeni bir skandal meydana geldi.

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Bir skandal daha! Tuvalet fırçasının ardından...

İzlanda'daki, havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'na, bir vatandaşın mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzatması infial yaratmıştı.

Bir skandal daha! Tuvalet fırçasının ardından...

Havalimanındaki bekletme olayının ardından bunun gelmesi sinirleri germiş, Türkiye İzlanda'ya Norveç üzerinden diplomatik nota bile vermişti.

Bir skandal daha! Tuvalet fırçasının ardından...

Fırçayı tutan kişinin o sırada bulunan Belçikalı bir turist olduğu ortaya çıktı.

Bir skandal daha! Tuvalet fırçasının ardından...

Hatta Belçika'daki gurbetçiler, fırça tutan kişiyi bulup özür videosu çektirdiler.

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