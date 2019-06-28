Bir skandal daha! Tuvalet fırçasının ardından...

Türkiye A Milli Takımı'nın İzlanda ile oynadığı maç öncesinde yaşanan fırça skandalı henüz soğurken yeni bir skandal meydana geldi! Tüm dünyada büyük yankı uyandıran fırça skandalından sonra olayı gerçekleştiren Belçikalı turist Kaptan Emre Belözoğlu'ndan özür dilemişti. Fakat bu görüntü Türkiye'nin Norveç üzerinden İzlanda'ya nota vermesine bile neden olmuştu. Bu olay daha soğumamışken bir skandal daha yaşandı. İşte detaylar...

28 Haziran 2019 Cuma 12:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





