Başkan bugün sahaya çıkıyor!

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Okçular Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Telekom'un desteğiyle 18-21 Ekim'de Diyarbakır'da düzenlenen festivalde bölge gençlerinin sanat, spor ve eğlenceyle buluşmaları sağlanıyor.. Diyarbakır Stadı'nın açılışının da gerçekleştirilen festivalde, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eski futbol efsaneleri, siyasetçiler ve STK temsilcilerinin yer alacağı bir futbol karşılaşması düzenlenecek.

İşte 'Şöhretler Karması'nda yer alacak isimler: