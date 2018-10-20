Başkan bugün sahaya çıkıyor! - Galeri - Fotomaç
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    Başkan bugün sahaya çıkıyor!

    Diyarbakır'da 18-21 Ekim tarihlerinde düzenlenen "Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali" kapsamında bugün gerçekleştirilecek "Şöhretler Karması" maçının kadroları belli oldu.
    20 Ekim 2018 Cumartesi, 00:58:37 Güncelleme: 01:01:13
    Başkan bugün sahaya çıkıyor!

    Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Okçular Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Telekom'un desteğiyle 18-21 Ekim'de Diyarbakır'da düzenlenen festivalde bölge gençlerinin sanat, spor ve eğlenceyle buluşmaları sağlanıyor.. Diyarbakır Stadı'nın açılışının da gerçekleştirilen festivalde, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eski futbol efsaneleri, siyasetçiler ve STK temsilcilerinin yer alacağı bir futbol karşılaşması düzenlenecek.

    İşte 'Şöhretler Karması'nda yer alacak isimler:

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    Başkan bugün sahaya çıkıyor!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan

    Başkan bugün sahaya çıkıyor!

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

    Başkan bugün sahaya çıkıyor!

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

    Başkan bugün sahaya çıkıyor!

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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