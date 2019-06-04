Barcelona Arda Turan kararını verdi! - Fotomaç
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Barcelona Arda Turan kararını verdi!
Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'de bu sezon 14 maça çıkan Arda Turan'ın geleceği netlik kazanıyor. İspanyol devi Barcelona tecrübeli futbolcuyla ilgili kararını verdi. İşte detaylar...
4 Haziran 2019 Salı 09:58
Barcelona, geçtiğimiz sezon Başakşehir forması giyen Arda Turan ile ilgili kararını verdi.
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Bu sezon Süper Lig'de 14 maçta forma giyen tecrübeli yıldızın geleceği netlik kazanıyor.
Barcelona'nın Arda Turan ile ilgili transfer kararını verdiği ve oyuncuyu satamazsa 1 sezon daha Başakşehir'e kiralayacağı iddia edildi.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Katalan temsilcisi Arda Turan'ı ya satacak, ya da bir sezon daha Başakşehir'e kiralayacak.
TOPLAM 6 FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILACAK
Barcelona'nın Arda Turan ile birlikte toplam 6 futbolcuyla yollarını ayıracağı iddia edildi.