Balona röveşata atan genç futbolcu oldu .

Yaklaşık 2 aylık bir tedavinin ardından memleketi Elbistan'a gelen Gülbey Türkücü'ye, çok sevdiği Elbistanspor tarafından sürpriz yapıldı. Takıma kabul edilen Gülbey Türkücü, önümüzdeki hafta kısa süreli de olsa sahaya çıkacak ve Elbistanspor'un karşılaşmasında top koşturacak. Elbistansporlu futbolcular ile antrenman yapan ve balona atamadığı rövaşatayı sahada futbol topuna atan Gülbey Türkücü, başarılı vuruşları ile alkış aldı. Gülbey'in annesi Ayşe Türkücü, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade ederek, oğlunun sağlığına kavuşmasında emeği olan herkese teşekkür etti.