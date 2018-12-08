Ballon dOr 2018 için flaş şike iddiası! - Galeri - Fotomaç
08 Aralık 2018, Cumartesi
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Ballon d'Or 2018 için flaş şike iddiası!

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen ve Luka Modric'in kazandığı Ballon d'Or 2018 ödülüyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ödülün oylamasında şike yapıldığıyla ilgili iddialar var!
8 Aralık 2018 Cumartesi, 14:38:49 Güncelleme: 14:39:15
Ballon dOr 2018 için flaş şike iddiası!

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Altın Top (Ballon d'Or) ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

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Ballon dOr 2018 için flaş şike iddiası!

Kazananın belirlendiği oylamada France Football dergisinin Fransız futbolculara ayrıcalık yaptığı öne sürüldü.

Ballon dOr 2018 için flaş şike iddiası!

Trinidad Tobago adına oy kullanan gazeteci Lassana Liburd, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda belirlediği 5 kişilik sıralamanın değiştirildiğini ifade etti.

Ballon dOr 2018 için flaş şike iddiası!

Liburd, yaptığı sıralamanın Lionel Messi, Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah ve Antoine Griezmann olduğunu fakat France Football dergisinin sıralamayı tam tersi şeklinde manipüle ettiğini belirtti.

Ballon dOr 2018 için flaş şike iddiası!

İtalyan basınının gündeme getirdiği diğer bir ayrıntı ise Komorlar adına oy kullanan gazetecinin gerçekte var olmadığı, çalıştığı iddia edilen gazetenin ise 6 yıl önce kapandığı yönünde.

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