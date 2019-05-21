Bakan Mehmet Kasapoğlu Galata Köprüsü’nde balık tuttu - Fotomaç
21 Mayıs 2019, Salı
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Bakan Mehmet Kasapoğlu Galata Köprüsü’nde balık tuttu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'daki programlarına kısa bir ara vererek Galata Köprüsü'nde balık tutma keyfini, vatandaşlarla birlikte yaşadı. Bakan Kasapoğlu, yoğun programı arasında vatandaşlarla da bir araya gelmeye özen gösteriyor. Sık sık İstanbul'u yürüyerek dolaşan Bakan Kasapoğlu, esnafla ve vatandaşlarla buluşuyor.
21 Mayıs 2019 Salı 15:08 Güncelleme: 21.05.2019 15:09
Bakan Mehmet Kasapoğlu Galata Köprüsü’nde balık tuttu

Geçtiğimiz günlerde de iftar öncesi Eminönü'nde esnaf ziyaretlerinde bulunan Bakan Kasapoğlu, daha sonra yürüyüş yaptığı Galata Köprüsü'nde kendisini gören vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Köprünün müdavimi balık tutan vatandaşlarla ve seyyar satıcılarla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, oltayı eline alarak balık tutma keyfi de yaşadı.

Kasapoğlu, vatandaşların fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bakan Mehmet Kasapoğlu Galata Köprüsü’nde balık tuttu
Bakan Mehmet Kasapoğlu Galata Köprüsü’nde balık tuttu
Bakan Mehmet Kasapoğlu Galata Köprüsü’nde balık tuttu
Bakan Mehmet Kasapoğlu Galata Köprüsü’nde balık tuttu
Bakan Mehmet Kasapoğlu Galata Köprüsü’nde balık tuttu
Bakan Mehmet Kasapoğlu Galata Köprüsü’nde balık tuttu
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