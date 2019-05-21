Bakan Mehmet Kasapoğlu Galata Köprüsü’nde balık tuttu

Geçtiğimiz günlerde de iftar öncesi Eminönü'nde esnaf ziyaretlerinde bulunan Bakan Kasapoğlu, daha sonra yürüyüş yaptığı Galata Köprüsü'nde kendisini gören vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Köprünün müdavimi balık tutan vatandaşlarla ve seyyar satıcılarla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, oltayı eline alarak balık tutma keyfi de yaşadı.

Kasapoğlu, vatandaşların fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmedi.