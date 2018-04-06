Bakan Aşkın Bak ile Alex de Souza yeşil sahada

Törende konuşan Bakan Bak, Altınordu'ya övgüler yağdırdı. U12 İzmir Cup'ın Türk futbolu için çok önemli olduğunu söyleyen Bakan Bak, "Çok güzel bir güne şahitlik ediyoruz. Buraya özellikle geldim ve burada bulunmaktan dolayı çok memnunum. Bu heyecanları çok iyi bilirim. Çünkü ben de zamanında antrenörlük yaptım. Altınordu'yu yaptıkları bu muhteşem organizasyondan ötürü kutluyorum. Türk sporu için çok özel bir gün" dedi.