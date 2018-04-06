Bakan Aşkın Bak ile Alex de Souza yeşil sahada
Altınordu'nun bu yıl 5. kez düzenlediği, 21 ülkeden 56 takımın katıldığı U12 İzmir Cup'ın açılış töreni yapıldı. Altınordu Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili Oktay Vural, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcu Alex de Souza katıldı.
Törende konuşan Bakan Bak, Altınordu'ya övgüler yağdırdı. U12 İzmir Cup'ın Türk futbolu için çok önemli olduğunu söyleyen Bakan Bak, "Çok güzel bir güne şahitlik ediyoruz. Buraya özellikle geldim ve burada bulunmaktan dolayı çok memnunum. Bu heyecanları çok iyi bilirim. Çünkü ben de zamanında antrenörlük yaptım. Altınordu'yu yaptıkları bu muhteşem organizasyondan ötürü kutluyorum. Türk sporu için çok özel bir gün" dedi.
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