Avrupa'da gerçekleşmesi muhtemel transferler
Dünya Kupası'nda adım adım finale doğru gidilirken gözler yeni sezon öncesi transferlere dönmeye başladı. Avrupa transferi beklenen isimleri sizler için derledik...
RONALDO I Real Madrid > Juventus
İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Real'den ayrılması beklenen süper starın Juventus'a transfer olması gündemde İtalyan kulübünün Portekizli yıldıza yıllık 30 milyon Euro'dan 4 yıllık bir sözleşme teklif ettiği iddia edildi.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.