Avrupa'da gerçekleşmesi muhtemel transferler

Dünya Kupası'nda adım adım finale doğru gidilirken gözler yeni sezon öncesi transferlere dönmeye başladı. Avrupa transferi beklenen isimleri sizler için derledik...



RONALDO I Real Madrid > Juventus



İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Real'den ayrılması beklenen süper starın Juventus'a transfer olması gündemde İtalyan kulübünün Portekizli yıldıza yıllık 30 milyon Euro'dan 4 yıllık bir sözleşme teklif ettiği iddia edildi.