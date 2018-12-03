Avrupa Ligine Beşiktaş ve Fenerbahçe damgası! Zirve Türkiyeden... - Galeri - Fotomaç
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Avrupa Ligi'ne Beşiktaş ve Fenerbahçe damgası! Zirve Türkiye'den...
Goal Türkiye, Avrupa Ligi'nde bu sezon grup aşamasında atılan en zor golleri sıraladı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin attığı goller listeye girerken listede ise sürpriz bir isim var...
3 Aralık 2018 Pazartesi, 16:33:19
Güncelleme: 17:14:19
30) Kai Havertz | Ludogorets - LEVERKUSEN | Dakika: 38 | Uzaklık: 24,4 metre | Gol beklentisi: 4,21%
GALERİ DEVAM EDİYOR
29) Vladyslav Kulach | VORSKLA POLTAVA - Sporting CP | Uzaklık: 22,1 metre | Gol beklentisi: 4,13%
28) Kostas Laifis | STANDARD LIEGE - Krasnodar | Uzaklık: 14,3 metre | Gol beklentisi: 3.95%
27) Karim Bellarabi | Zürich - LEVERKUSEN | Uzaklık: 19,1 metre | Gol beklentisi: 3.93%
26) Ismaila Sarr | RENNES - Jablonec | Uzaklık: 26,9 metre | Gol beklentisi: 3,75%