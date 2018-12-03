Avrupa Ligine Beşiktaş ve Fenerbahçe damgası! Zirve Türkiyeden... - Galeri - Fotomaç
03 Aralık 2018, Pazartesi
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Avrupa Ligi'ne Beşiktaş ve Fenerbahçe damgası! Zirve Türkiye'den...

Goal Türkiye, Avrupa Ligi'nde bu sezon grup aşamasında atılan en zor golleri sıraladı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin attığı goller listeye girerken listede ise sürpriz bir isim var...
3 Aralık 2018 Pazartesi, 16:33:19 Güncelleme: 17:14:19
Avrupa Ligine Beşiktaş ve Fenerbahçe damgası! Zirve Türkiyeden...

30) Kai Havertz | Ludogorets - LEVERKUSEN | Dakika: 38 | Uzaklık: 24,4 metre | Gol beklentisi: 4,21%

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Avrupa Ligine Beşiktaş ve Fenerbahçe damgası! Zirve Türkiyeden...

29) Vladyslav Kulach | VORSKLA POLTAVA - Sporting CP | Uzaklık: 22,1 metre | Gol beklentisi: 4,13%

Avrupa Ligine Beşiktaş ve Fenerbahçe damgası! Zirve Türkiyeden...

28) Kostas Laifis | STANDARD LIEGE - Krasnodar | Uzaklık: 14,3 metre | Gol beklentisi: 3.95%

Avrupa Ligine Beşiktaş ve Fenerbahçe damgası! Zirve Türkiyeden...

27) Karim Bellarabi | Zürich - LEVERKUSEN | Uzaklık: 19,1 metre | Gol beklentisi: 3.93%

Avrupa Ligine Beşiktaş ve Fenerbahçe damgası! Zirve Türkiyeden...

26) Ismaila Sarr | RENNES - Jablonec | Uzaklık: 26,9 metre | Gol beklentisi: 3,75%

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