Avrupa Ligine Beşiktaş ve Fenerbahçe damgası! Zirve Türkiyeden...

Avrupa Ligi'ne Beşiktaş ve Fenerbahçe damgası! Zirve Türkiye'den...

Goal Türkiye, Avrupa Ligi'nde bu sezon grup aşamasında atılan en zor golleri sıraladı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin attığı goller listeye girerken listede ise sürpriz bir isim var...

3 Aralık 2018 Pazartesi, 16:33:19 Güncelleme: 17:14:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





