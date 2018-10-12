Avrupa futbolunun en iyi iç saha takımları - Galeri - Fotomaç
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Avrupa futbolunun en iyi iç saha takımları
Avrupa'da milli maç haftası nedeniyle liglere ara verilirken 2018-19 sezonunda şimdiye kadar en iyi iç saha performansı gösteren belli oldu. Listede Türkiye'den pek çok takım yer aldı.
12 Ekim 2018 Cuma, 08:15:54
Güncelleme: 08:24:38
Genoa | 4 Maç - 3 Galibiyet | Galibiyet yüzdesi: %75
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş | 4 Maç - 3 Galibiyet | Galibiyet yüzdesi: %75
Göztepe | 4 Maç - 3 Galibiyet | Galibiyet yüzdesi: %75
Kasımpaşa | 4 Maç - 3 Galibiyet | Galibiyet yüzdesi: %75
Trabzonspor | 4 Maç - 3 Galibiyet | Galibiyet yüzdesi: %75