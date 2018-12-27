Avrupa devlerinin gözü Altınorduda

Avrupa devlerinin gözü Altınordu'da
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, tam 6 futbolcularının Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer aldığını açıkladı.İşte Avrupa'nın peşinde olduğu genç isimler...
5 sezondur Spor Toto 1. Lig'de yer aldıklarını hatırlatan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "İlk kez, ilk yarı boyunca 26 puana ulaştık. 11 maçlık yenilmezlik serisi bunda çok önemli bir etken oldu. Sezon içerisinde yaşadığımız önemli sakatlıklara rağmen ligin en az yenilen ve en az gol yiyen takımları arasında kendimize yer bulduk.
Topu geri kazanım süresinde ülkemizin en iyi takımları arasındayız. Attığımız 20 golün 17'sinin ceza sahası içerisinde olması, planlı oyun sistemini gösteriyor. Sahada iki uç nokta arasındaki mesafeyi 31,7 metreden 27 metreye çekmeyi hedefliyoruz. Bunu başarırsak çok önemli bir mesafeyi kat edeceğiz" diye konuştu.