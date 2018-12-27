Avrupa devlerinin gözü Altınorduda - Galeri - Fotomaç
27 Aralık 2018, Perşembe
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Avrupa devlerinin gözü Altınordu'da

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, tam 6 futbolcularının Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer aldığını açıkladı.

İşte Avrupa'nın peşinde olduğu genç isimler...
27 Aralık 2018 Perşembe, 10:26:35 Güncelleme: 10:49:56
Avrupa devlerinin gözü Altınorduda

İlk yarıda Altınordu patentli 11 oyuncunun forma giydiğini belirten, Yusuf Acer, Alican Özfesli, Kerim Alıcı, Erce Kardeşler ve Oğulcan Ülgün'ün ise sürekli 11'de görev yaptığının altını çizen Eroğlu, Spor Toto 1. Lig'deki en başarılı dönemi yaşadıklarına dikkat çekti.

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Avrupa devlerinin gözü Altınorduda

5 sezondur Spor Toto 1. Lig'de yer aldıklarını hatırlatan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "İlk kez, ilk yarı boyunca 26 puana ulaştık. 11 maçlık yenilmezlik serisi bunda çok önemli bir etken oldu. Sezon içerisinde yaşadığımız önemli sakatlıklara rağmen ligin en az yenilen ve en az gol yiyen takımları arasında kendimize yer bulduk.

Avrupa devlerinin gözü Altınorduda

Aslında ilk yarı hedefimiz 30 puandı. 11 maçlık seride aldığımız beraberlikler buna ulaşmamızı engelledi gibi görünse de ikinci bölümde bunu telafi edeceğiz" dedi.

Avrupa devlerinin gözü Altınorduda

Bu başarı grafiğinin istatistiklere de yansıdığını ifade eden Eroğlu, "Takım koşu mesafemiz 113 kilometre. Maç başına 113,6 kilometre koşan Başakşehir'in ardından ikinci sıradayız.

Avrupa devlerinin gözü Altınorduda

Topu geri kazanım süresinde ülkemizin en iyi takımları arasındayız. Attığımız 20 golün 17'sinin ceza sahası içerisinde olması, planlı oyun sistemini gösteriyor. Sahada iki uç nokta arasındaki mesafeyi 31,7 metreden 27 metreye çekmeyi hedefliyoruz. Bunu başarırsak çok önemli bir mesafeyi kat edeceğiz" diye konuştu.

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