Avrupa devlerinin gözü Altınorduda

5 sezondur Spor Toto 1. Lig'de yer aldıklarını hatırlatan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "İlk kez, ilk yarı boyunca 26 puana ulaştık. 11 maçlık yenilmezlik serisi bunda çok önemli bir etken oldu. Sezon içerisinde yaşadığımız önemli sakatlıklara rağmen ligin en az yenilen ve en az gol yiyen takımları arasında kendimize yer bulduk.