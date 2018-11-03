Arsenalden Cengiz Ündere çılgın teklif - Galeri - Fotomaç
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    Arsenal'den Cengiz Ünder'e çılgın teklif

    Roma'nın genç yıldızı milli yıldız Cengiz Ünder'e Avrupa'nın dev kulüplerinden teklifler gelmeye devam ediyor.
    3 Kasım 2018 Cumartesi, 18:47:52 Güncelleme: 18:48:29
    Arsenalden Cengiz Ündere çılgın teklif

    İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen ve performansıyla dev takımların dikkatini çeken milli futbolcu Cengiz Ünder için resmi teklif geldi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Arsenalden Cengiz Ündere çılgın teklif

    Son dönemde transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden olan Cengiz Ünder'e Premier Lig ekibi Arsenal'den teklif geldiği iddia edildi.

    Arsenalden Cengiz Ündere çılgın teklif

    Calciomercato'da yer alan haberde, Topçular'ın 27 milyon euroluk (Yaklaşık 167 milyon TL) bir teklifle Roma'nın kapısını çaldığı belirtildi.

    Arsenalden Cengiz Ündere çılgın teklif

    Roma'nın da Cengiz konusunda kesin kararlı olduğu ve 50 milyon euronun aşağısındaki teklifleri kabul etmediği kaydedildi.

    Arsenalden Cengiz Ündere çılgın teklif

    Roma'nın Arsenal'e de bu durumu iletip, 50 milyon euronun altındaki her teklife 'hayır' yanıtı verileceğini ilettiği aktarıldı. (Miiliyet)

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