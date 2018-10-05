Arsenal Türkiyeden onu istedi!

İngiltere'nin dev kulübü Arsenal, Türkiye'den bakın ne istedi
5 Ekim 2018 Cuma, 14:48:41
Güncelleme: 14:51:00
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Arsenal Türkiye'den onu istedi!
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Kırıkkale'de doğal kaynak suyundan elde edilen tuz, bir çok ülkenin yanı sıra dünyaca ünlü futbol kulübü Arsenal'a da gönderildi.
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Arsenal Türkiye'den onu istedi!
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Delice ilçesinde Türkiye'nin en büyük doğal kaynak suyu tuzlasında, 10 milyon liralık yatırımla kurulan tuz işleme tesisi, yaklaşık 8 ay önce faaliyete geçti. Tamamen doğal yollarla elde edilen ve mineral zenginliğiyle öne çıkan tuz, kısa sürede çok sayıda ülkeden talep gördü.
Arsenal Türkiye'den onu istedi!
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Tesiste, dağlık bölgeden çıkan doğal kaynak suyundan tuz elde ediliyor. Sera tipi havuzlarda suyun güneş ışınlarıyla buharlaştırılması sonucu ortaya çıkan tuz, hijyenik koşullarda herhangi bir kimyasal işleme maruz kalmadan doğal yollarla üretilip satışa sunuluyor.
Arsenal Türkiye'den onu istedi!
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Bu özellikleriyle ABD, Güney Kore, Rusya ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilmeye başlanan tuz, özellikle magnezyum oranının yüksekliği, kimyasal işleme maruz kalmaması ve ödemi önlemesi nedeniyle dünyaca ünlü futbol takımlarının da ilgisini çekti.
Arsenal Türkiye'den onu istedi!
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Şirketin yönetim kurulu başkanı Oktay Gözüyukarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal kaynak suyundan elde ettikleri tuzu yaklaşık 8 ay önce Türkiye pazarına sunduklarını söyledi.