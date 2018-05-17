Arjantin Futbol Federasyonu'ndan skandal kitapçık

Rusya'da yapılacak olan bu büyük organizasyon 14 Haziran'da başlayıp 15 Temmuz'da bitecek olan turnuvayla ilgili kitapçığı haberleştiren Arjantinli gazetici Roberto Martinez ''Arjantin Futbol Federasyonu, bir Rus kadını nasıl tavlayacağımızı öğretiyor'' diye duyurdu.