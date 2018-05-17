Arjantin Futbol Federasyonu'ndan skandal kitapçık
Kitapçığın duyulmasının ardından Arjantin Futbol Federasyonu'na sosyal medyadan tepki yağdı. Arjantin Federasyon yetkililerini ''maço'' ve ''eski kafalı'' gibi terimlerle tanımlayan kullanıcılar, Federasyonun kitapçığında yer alan tavsiyeleri de sosyal medyadan paylaştı. Arjantin halkı kitapçığın derhal toplatılmasını istedi. AFA'nın kitabında, Rus kadınlarla ilgili bilgilerden bazıları şöyle:
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