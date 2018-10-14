Arda Turanın futbol hayatı bitebilir! 3 yıldan 10 yıla kadar hapis...

Arda Turan'ın futbol hayatı bitebilir! 3 yıldan 10 yıla kadar hapis...
Arda Turan'ın Berkay'a saldırısı sonrası hukuk çevreleri Arda Turan'ın futbol hayatının bitebileceğini ifade etti.
14 Ekim 2018 Pazar, 09:30:55
Güncelleme: 09:34:17
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Arda'nın işlediği suçların cezasının alt sınırı 3, üst sınırı 10 yıl. Müştekiler şikayetlerini geri çekerse yıldız oyuncunun meslek hayatını devam ettirmesinin önünde engel yok. Aksi halde risk büyük.
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Avukat Ali Asker Şanlı, Arda'nın işlediği suçlar ve öngörülen cezaları hakkında Akşam Gazetesi'ne şu açıklamayı yaptı: Burada 4 suçtan söz edebiliriz. Basit taciz TCK 105-1'de düzenleniyor. Cezası 3 aydan, 2 yıla kadar."
"Kasten yaralama TCK 86-1'de, cezası 1 ila 3 yıl arasında. Tehdit suçu da 106-1'de düzenleniyor ve 6 aydan 2 yıla kadar ceza öngörülüyor."
"Ancak silahla yapılmış bir tehdit varsa bu kez öngörülen ceza 2-5 yıl arasında. Bu suçların hepsi de mağdurların şikayetine tabi suçlar kapsamında."
TEHDİT SİLAHLIYSA
"Arda'nın hastaneye silahla gelmesi 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na giriyor. Onun cezası da 1-3 yıl arasında."