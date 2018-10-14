Arda Turanın futbol hayatı bitebilir! 3 yıldan 10 yıla kadar hapis... - Galeri - Fotomaç
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    Arda Turan'ın futbol hayatı bitebilir! 3 yıldan 10 yıla kadar hapis...

    Arda Turan'ın Berkay'a saldırısı sonrası hukuk çevreleri Arda Turan'ın futbol hayatının bitebileceğini ifade etti.
    14 Ekim 2018 Pazar, 09:30:55 Güncelleme: 09:34:17
    Arda Turanın futbol hayatı bitebilir! 3 yıldan 10 yıla kadar hapis...

    Arda'nın işlediği suçların cezasının alt sınırı 3, üst sınırı 10 yıl. Müştekiler şikayetlerini geri çekerse yıldız oyuncunun meslek hayatını devam ettirmesinin önünde engel yok. Aksi halde risk büyük.

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    Arda Turanın futbol hayatı bitebilir! 3 yıldan 10 yıla kadar hapis...

    Avukat Ali Asker Şanlı, Arda'nın işlediği suçlar ve öngörülen cezaları hakkında Akşam Gazetesi'ne şu açıklamayı yaptı: Burada 4 suçtan söz edebiliriz. Basit taciz TCK 105-1'de düzenleniyor. Cezası 3 aydan, 2 yıla kadar."

    Arda Turanın futbol hayatı bitebilir! 3 yıldan 10 yıla kadar hapis...

    "Kasten yaralama TCK 86-1'de, cezası 1 ila 3 yıl arasında. Tehdit suçu da 106-1'de düzenleniyor ve 6 aydan 2 yıla kadar ceza öngörülüyor."

    Arda Turanın futbol hayatı bitebilir! 3 yıldan 10 yıla kadar hapis...

    "Ancak silahla yapılmış bir tehdit varsa bu kez öngörülen ceza 2-5 yıl arasında. Bu suçların hepsi de mağdurların şikayetine tabi suçlar kapsamında."

    Arda Turanın futbol hayatı bitebilir! 3 yıldan 10 yıla kadar hapis...

    TEHDİT SİLAHLIYSA
    "Arda'nın hastaneye silahla gelmesi 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na giriyor. Onun cezası da 1-3 yıl arasında."

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