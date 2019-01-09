Arda Turana çılgın para! Nereden nereye... - Galeri - Fotomaç
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Arda Turan'a çılgın para! Nereden nereye...

Bonservisine en çok para ödenen Türk futbolcularının listesi çıkarıldığında ortaya müthiş yüksek rakamlar çıktı.

9 Ocak 2019 Çarşamba, 09:20:48 Güncelleme: 09:40:41
Arda Turana çılgın para! Nereden nereye...

Listede Arda Turan'a ödenen ücretler göze çarparken 32 yaşındaki futbolcunun son durumu ise adeta 'Nereden nereye' dedirten cinsten...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arda Turana çılgın para! Nereden nereye...

İşte bonservisine toplamda en çok para ödenen yerli futbolcular:

Arda Turana çılgın para! Nereden nereye...

Tuncay Şanlı - 11.7 milyon euro

Arda Turana çılgın para! Nereden nereye...

Fatih Tekke - 11.75 milyon euro

Arda Turana çılgın para! Nereden nereye...

Ömer Toprak - 15 milyon euro

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