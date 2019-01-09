Arda Turana çılgın para! Nereden nereye... - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Arda Turan'a çılgın para! Nereden nereye...
Bonservisine en çok para ödenen Türk futbolcularının listesi çıkarıldığında ortaya müthiş yüksek rakamlar çıktı.
9 Ocak 2019 Çarşamba, 09:20:48
Güncelleme: 09:40:41
Listede Arda Turan'a ödenen ücretler göze çarparken 32 yaşındaki futbolcunun son durumu ise adeta 'Nereden nereye' dedirten cinsten...
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte bonservisine toplamda en çok para ödenen yerli futbolcular:
Tuncay Şanlı - 11.7 milyon euro
Fatih Tekke - 11.75 milyon euro
Ömer Toprak - 15 milyon euro