Arda Turan dibi gördü! 205 milyonluk şok... - Galeri - Fotomaç
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Arda Turan dibi gördü! 205 milyonluk şok...
Transfermarkt futbolcuların piyasa değerleriyle ilgili verilerini güncelledi.
7 Ocak 2019 Pazartesi, 17:10:35
Güncelleme: 17:25:37
Yeni değerlerde en dikkat değişiklik Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Barcelona oyuncusu Arda Turan oldu.
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İşte yeni listedeki çarpıcı değişiklikler ve oyuncuların dikkat çeken piyasa değer değişiklikleri:
Galatasaray'ın genç futbolcusu Ozan Kabak, değerini 6.5 milyon euro'ya çıkarıp 12. sıraya yükseldi.
Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ise değerini 5 milyon euro'ya yükselterek 16. sıraya yükseldi ve dikkat çekti.
Burak Yılmaz'ın değeri ise 3.5 milyon euro'dan 2 milyon euro'ya sıralaması ise 18'incilikten 29'unculuğa geriledi.