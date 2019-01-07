Arda Turan dibi gördü! 205 milyonluk şok... - Galeri - Fotomaç
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Arda Turan dibi gördü! 205 milyonluk şok...

Transfermarkt futbolcuların piyasa değerleriyle ilgili verilerini güncelledi.

7 Ocak 2019 Pazartesi, 17:10:35 Güncelleme: 17:25:37
Arda Turan dibi gördü! 205 milyonluk şok...

Yeni değerlerde en dikkat değişiklik Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Barcelona oyuncusu Arda Turan oldu.

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Arda Turan dibi gördü! 205 milyonluk şok...

İşte yeni listedeki çarpıcı değişiklikler ve oyuncuların dikkat çeken piyasa değer değişiklikleri:

Arda Turan dibi gördü! 205 milyonluk şok...

Galatasaray'ın genç futbolcusu Ozan Kabak, değerini 6.5 milyon euro'ya çıkarıp 12. sıraya yükseldi.

Arda Turan dibi gördü! 205 milyonluk şok...

Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ise değerini 5 milyon euro'ya yükselterek 16. sıraya yükseldi ve dikkat çekti.

Arda Turan dibi gördü! 205 milyonluk şok...

Burak Yılmaz'ın değeri ise 3.5 milyon euro'dan 2 milyon euro'ya sıralaması ise 18'incilikten 29'unculuğa geriledi.

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