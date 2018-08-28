Alsancak Stadında tribünler tamamlandı - Galeri - Fotomaç
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    Alsancak Stadı'nda tribünler tamamlandı

    28 Ağustos 2018 Salı, 09:59:05 Güncelleme: 10:39:38
    Alsancak Stadı'nda tribünler tamamlandı
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    • 10
    Alsancak Stadında tribünler tamamlandı

    TÜRK futbol tarihinde önemli yeri olan, milli lig başladığında ilk maçın yapıldığı, ilk golün atıldığı İzmir Alsancak Stadı'nın yeniden yapılması çalışmaları, hızla sürdürülüyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Alsancak Stadı'nda tribünler tamamlandı
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    • 10
    Alsancak Stadında tribünler tamamlandı

    Çürük olduğu gerekçesiyle 2014 yılının Ağustos ayında kapatılıp, 2015'te yıkılan statta, beton blokların yerleştirilmesiyle tribünlerin kaba inşaatı tamamlandı. Stat çevresinin çelik konstrüksiyonun montajına başlanırken, koltukların da yakın zamanda tribünlere monte edilmesi bekleniyor.

    Alsancak Stadı'nda tribünler tamamlandı
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    • 10
    Alsancak Stadında tribünler tamamlandı

    Alsancak Stadı'nın geçen yılın Nisan ayında yapılan ihalesini 54 milyon 880 bin TL bedelle alan Metro Mühendislik, kaba inşaatı büyük ölçüde bitirdi. Hızla yükselen tribünlerin kaba inşaatı, beton bloklarının yerleştirilmesiyle tamamlandı.

    Alsancak Stadı'nda tribünler tamamlandı
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    • 10
    Alsancak Stadında tribünler tamamlandı

    Drone kamerasına yansıyan görüntülerde de idari bina ve tribünlerin tamamlandığı görüldü. Stadın tribünleri ve idari bina, tek çatıyla kaplanacak. Deplasman taraftarları için kale arkası tribünü yapılacak.

    Alsancak Stadı'nda tribünler tamamlandı
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    Alsancak Stadında tribünler tamamlandı

    Stadyumda 4 soyunma odası, 2 hakem odası, 4 antrenör odası, ofisler, 10 loca, basın toplantı ve çalışma alanları, protokol alanları, yeme- içme alanları ve 100 kişilik çok amaçlı salon bulunacak.

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