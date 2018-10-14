Almanyada ırkçılık son bulmuyor!

Almanya'nın milli maçlarda alınan sonuçlara göre yaptığı maç sonu paylaşımlarındaki ırkçı alt metinler, Avrupa'nın ortasında 'bazı şeylerin' hala değişmediğini ortaya koydu. (Fotomac.com.tr Özel Haberi)
14 Ekim 2018 Pazar, 16:19:30
Güncelleme: 17:02:48
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Almanya Milli Takımı resmi hesabının alınan maç sonucuna göre yaptığı skor paylaşımlarındaki ırkçı göndermeler, fark edenleri şoke etti.
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Almanya Milli Takımı resmi hesabı, alınan galibiyetlerden sonra yaptığı maç paylaşımlarında 'safkan' Alman oyuncuların fotoğraflarını paylaşırken mağlup olunan maçlar sonrası göçmen oyuncuların fotoğraflarına yer vermesi bu kadar da olmaz dedirtti.
Galibiyeti Alman oyuncuların hanesine yazan resmi hesap, mağlubiyetlerin sorumlusu olaraksa başta Mesut Özil olmak üzere göçmen oyuncuları hedef gösteriyor.
Dünya Kupası sonrasında Mesut Özil'e karşı uyguladıkları ırkçı propaganda ile yıldız futbolcuya milli takımı bıraktıran Alman kamuoyu, Türk asıllı oyuncu sonrası kendisine yeni bir 'günah keçisi' arayışına geçmiş gibi gözüküyor.
Alman Futbol Federasyonu'nun sergilediği bu ırkçı tavır ve ortaya koyduğu bu ırkçı propaganda, 21. yüzyılda Avrupa'nın göbeğinde hala 'bazı eski alışkanlıkların' yaşamaya devam ettiğini açıkça ortaya koyuyor.