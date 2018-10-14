Almanyada ırkçılık son bulmuyor!

Almanya Milli Takımı resmi hesabı, alınan galibiyetlerden sonra yaptığı maç paylaşımlarında 'safkan' Alman oyuncuların fotoğraflarını paylaşırken mağlup olunan maçlar sonrası göçmen oyuncuların fotoğraflarına yer vermesi bu kadar da olmaz dedirtti.