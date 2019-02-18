Almanya bunu konuşuyor! Ozan Kabak... - Fotomaç
18 Şubat 2019, Pazartesi
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Almanya bunu konuşuyor! Ozan Kabak... 

Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen Ozan Kabak, Almanya'da gündem oldu. İşte Ozan Kabak için yapılan yorumlar...

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:35 Güncelleme: 18.02.2019 15:35
Almanya bunu konuşuyor! Ozan Kabak...

Stuttgarter Nachrichten Gazetesi, RB Leipzig'e 3-1 mağlup olan ev sahibi ekipteki futbolcuların performanslarını tek tek analiz etti.

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Almanya bunu konuşuyor! Ozan Kabak...

Gazete, en yüksek 1 ve en düşük 6 olmak üzere, 1'den 6'ya kadar futbolculara not verirken, Ozan Kabak'în notu olay oldu.

Almanya bunu konuşuyor! Ozan Kabak...

Stuttgart yerel gazetesinin 'En yüksek notu (2) Ozan Kabak aldı' başlığıyla yayınladığı değerlendirmede şunlar söylendi:

Almanya bunu konuşuyor! Ozan Kabak...

"Daha 18 yaşında olmasına karşın sahada bu kadar serinkanlı olması etkileyici. Kabak savunmada iyi pozisyon alıyor."

Almanya bunu konuşuyor! Ozan Kabak...

"Güçlü bir görüntü çiziyor ve kısa mesafede hızlı bir oyuncu. İlk yarıda neredeyse bir gol de atıyordu. Ancak ikinci yarıda o da takım arkadaşları gibi inişe geçti."

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