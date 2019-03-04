Alman basını Ozan Kabak'ın performansını böyle gördü: Bundesliga'da tarih yazdı

Kicker dergisinin haberinde de 2 kafa golü atan Ozan Kabak'ın takımın galibiyetine önemli katkı sağladığı vurgulanarak, "Ozan Kabak Bundesliga tarihinde 18 yaş ve 343 gün ile bir maçta iki gol atan en genç savunma oyuncusu oldu." denildi.



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