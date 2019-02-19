Ahmet Çakar: "Allah cezanızı versin!"
Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya damga vuran olay ilk yarıda yaşandı. Karşılaşmanın 37. dakikasında yaşanan bir ikili mücadele sırasında Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu'nun dirseği Antalyasporlu Fredy'nin yüzüne geldi. Oyunun durmasının ardından Antalyasporlu Charles, Emre Belözoğlu'nu iterek topu kontrolü altına almaya çalıştı ve bu olayın üzerine Brezilyalı oyuncu ile Emre arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
"METE KALKAVAN'A UYUZ OLDUM"
"Türk hakemlerine zerre kadar güvenim kalmadığı gibi, Perşembe gecesi ile manipülasyona başlandı dedim. Bana VAR hakemini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Arda Kardeşler, sizde hiç mi vicdan, utanma, kul hakkı yememe duygusu yok mudur? Bu akşam Mete Kalkavan'a uyuz oldum. Bana göre taraflı ve kötü niyetli maç yönetmiştir Bunun en önemli ispatı Arda'nın taç pozisyonunda Başakşehir'e taç kullandırılması. Utanmalısınız. Emre'nin attığı dirsek var. Net kararımı verdim, Mete Kalkavan bu gece çirkin işler yaptı. VAR hakemini de kınıyorum."
"Türk futbolunun son 72 saatinde Skrtel atılmadı Fenerbahçe kollandı, Diagne atılmadı Galatasaray kollandı, Emre Belözoğlu atılmadı Başakşehir kollandı. Bunlar şampiyonluğa oynayan ya da büyük marka olan takımlar. Emre Belözoğlu, bilerek isteyerek ikili mücadele sırasında Antalyasporlu oyuncuya dirseğiyle vuruyor. VAR hakemi, Mete Kalkavan 'Atarsam bana verilen talimatın dışına çıkarım.' diye düşünüyor."