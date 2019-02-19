Ahmet Çakar: "Allah cezanızı versin!"

"METE KALKAVAN'A UYUZ OLDUM"

"Türk hakemlerine zerre kadar güvenim kalmadığı gibi, Perşembe gecesi ile manipülasyona başlandı dedim. Bana VAR hakemini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Arda Kardeşler, sizde hiç mi vicdan, utanma, kul hakkı yememe duygusu yok mudur? Bu akşam Mete Kalkavan'a uyuz oldum. Bana göre taraflı ve kötü niyetli maç yönetmiştir Bunun en önemli ispatı Arda'nın taç pozisyonunda Başakşehir'e taç kullandırılması. Utanmalısınız. Emre'nin attığı dirsek var. Net kararımı verdim, Mete Kalkavan bu gece çirkin işler yaptı. VAR hakemini de kınıyorum."