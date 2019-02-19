Ahmet Çakar: 'Allah cezanızı versin!' - Fotomaç
19 Şubat 2019, Salı
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Ahmet Çakar: "Allah cezanızı versin!"

Fotomaç'ın usta yazarlarından Ahmet Çakar, 22. haftanın kapanış maçı olan Antalyaspor - Medipol Başakşehir mücadelesinin hakemi Mete Kalkavan'a sert sözlerle yüklenirken VAR sistemiyle ilgili de gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu.
19 Şubat 2019 Salı 08:53 Güncelleme: 19.02.2019 08:53
Ahmet Çakar: Allah cezanızı versin!

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde lider Medipol Başakşehir, Antalyaspor'a konuk oldu. Medipol Başakşehir, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken Ahmet Çakar, karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan ve VAR sistemiyle ilgili gündem yaratacak tespitlerde bulundu.

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Ahmet Çakar: Allah cezanızı versin!

Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya damga vuran olay ilk yarıda yaşandı. Karşılaşmanın 37. dakikasında yaşanan bir ikili mücadele sırasında Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu'nun dirseği Antalyasporlu Fredy'nin yüzüne geldi. Oyunun durmasının ardından Antalyasporlu Charles, Emre Belözoğlu'nu iterek topu kontrolü altına almaya çalıştı ve bu olayın üzerine Brezilyalı oyuncu ile Emre arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Ahmet Çakar: Allah cezanızı versin!

Sosyal medya hesabından pozisyonu yorumlayan Çakar: "Ben dün akşam ne dedim, VAR hakemleri büyük takımları entrika ile kolluyor diye. İlk yarıda Emre'nin dirseği masum mu? Tabii ki hayır. Kırmızı nerede? Allah cezanızı versin! Ne diyeyim..." ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar: Allah cezanızı versin!

Usta yorumcu Kalkavan ve karşılaşmanın VAR hakemi Arda Kardeşler'in performanslarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

Ahmet Çakar: Allah cezanızı versin!

"METE KALKAVAN'A UYUZ OLDUM"

"Türk hakemlerine zerre kadar güvenim kalmadığı gibi, Perşembe gecesi ile manipülasyona başlandı dedim. Bana VAR hakemini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Arda Kardeşler, sizde hiç mi vicdan, utanma, kul hakkı yememe duygusu yok mudur? Bu akşam Mete Kalkavan'a uyuz oldum. Bana göre taraflı ve kötü niyetli maç yönetmiştir Bunun en önemli ispatı Arda'nın taç pozisyonunda Başakşehir'e taç kullandırılması. Utanmalısınız. Emre'nin attığı dirsek var. Net kararımı verdim, Mete Kalkavan bu gece çirkin işler yaptı. VAR hakemini de kınıyorum."

Ahmet Çakar: Allah cezanızı versin!

"Türk futbolunun son 72 saatinde Skrtel atılmadı Fenerbahçe kollandı, Diagne atılmadı Galatasaray kollandı, Emre Belözoğlu atılmadı Başakşehir kollandı. Bunlar şampiyonluğa oynayan ya da büyük marka olan takımlar. Emre Belözoğlu, bilerek isteyerek ikili mücadele sırasında Antalyasporlu oyuncuya dirseğiyle vuruyor. VAR hakemi, Mete Kalkavan 'Atarsam bana verilen talimatın dışına çıkarım.' diye düşünüyor."

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