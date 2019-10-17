Adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil kararını açıkladı! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Ekim 2019, Perşembe
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Adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil kararını açıkladı!

Bu sezon Arsenal'de teknik direktör Unai Emery tarafından birçok maçın kadrosuna dahi alınmayan ve adı son dönemlerde Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil ilk kez suskunluğunu bozdu. Türk asıllı Alman futbolcu geleceği ile ilgili kararını da açıkladı. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

17 Ekim 2019 Perşembe 10:40 Güncelleme: 17.10.2019 10:51
Adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil kararını açıkladı!

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, geleceğine dair İngiliz basınına flaş açıklamalarda bulundu.

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Adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil kararını açıkladı!

Son günlerde takımdan ayrılacağı konuşulan yıldız futbolcu, teknik direktör Unai Emery tarafından da birçok maçta kadroya alınmıyordu.

Adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil kararını açıkladı!

Türk asıllı orta saha oyuncusunun adı Fenerbahçe ile anılmaya başlamış, hatta yıldız futbolcunun Londra'daki evini satışa çıkardığı ve İstanbul'dan ev aldığı şeklinde birtakım iddialar gündeme gelmişti.

Adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil kararını açıkladı!

Mesut Özil suskunluğunu bozarak İngiliz basınından The Atletic'e geleceğiyle ilgili röportaj verdi.

Adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil kararını açıkladı!

Arsenal'de haftalık 350 bin sterlin kazanan Mesut, sözleşmesinin sona ereceği 2021 yılına kadar takımda kalacağını açıkladı. Mesut Özil'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle;

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