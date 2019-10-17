Adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil kararını açıkladı!

Bu sezon Arsenal'de teknik direktör Unai Emery tarafından birçok maçın kadrosuna dahi alınmayan ve adı son dönemlerde Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil ilk kez suskunluğunu bozdu. Türk asıllı Alman futbolcu geleceği ile ilgili kararını da açıkladı. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)