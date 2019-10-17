Adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil kararını açıkladı!
Bu sezon Arsenal'de teknik direktör Unai Emery tarafından birçok maçın kadrosuna dahi alınmayan ve adı son dönemlerde Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil ilk kez suskunluğunu bozdu. Türk asıllı Alman futbolcu geleceği ile ilgili kararını da açıkladı. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
17 Ekim 2019 Perşembe 10:40
Güncelleme: 17.10.2019 10:51
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, geleceğine dair İngiliz basınına flaş açıklamalarda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son günlerde takımdan ayrılacağı konuşulan yıldız futbolcu, teknik direktör UnaiEmery tarafından da birçok maçta kadroya alınmıyordu.
Türk asıllı orta saha oyuncusunun adı Fenerbahçe ile anılmaya başlamış, hatta yıldız futbolcunun Londra'daki evini satışa çıkardığı ve İstanbul'dan ev aldığı şeklinde birtakım iddialar gündeme gelmişti.
Mesut Özil suskunluğunu bozarak İngiliz basınından TheAtletic'e geleceğiyle ilgili röportaj verdi.
Arsenal'de haftalık 350 bin sterlin kazanan Mesut, sözleşmesinin sona ereceği 2021 yılına kadar takımda kalacağını açıkladı. Mesut Özil'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle;