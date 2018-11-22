Abdullah Avcı o soruya yanıt verdi: 'Sezon sonu...'
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezon sonu için 3 büyük kulüple adının anılmasıyla ilgili sorulan bir soruya bakın ne yanıt verdi.
22 Kasım 2018 Perşembe, 13:59:51
Güncelleme: 14:11:11
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Deneyimli teknik adam, Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüs'te, "İstatistikler ve Veri Analizleri" başlığı altında bir sunum gerçekleştirdi.
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Burada açıklamalarda bulunan Avcı, sezon sonuna kadar Medipol Başakşehir'in başarısı için çalışacağını vurguladı.
Konuşmasının sonunda kendisine kupa takdim edilen Abdullah Avcı, "İnşallah sezon sonu 2 kupa daha alacağız." ifadesini kullandı.
Sunumunda, öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Abdullah Avcı, "Toplanan veri tek başına anlam ifade etmez. Fark oluşturan unsur, verileri bilgiye dönüştürebilecek sistemler; bilgiyi aksiyona dönüştürebilecek liderlerdir." diye konuştu.
Abdullah Avcı, milli takımda bulunduğu süreçte çok fazla kırıldığını ancak o dönem öğrendiklerinin hayatının devamında yol gösterici olacağını aktardı.