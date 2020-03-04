A Milli Takım'ı bekleyen büyük tehlike!

Şenol Güneş yönetiminde A Milli Futbol Takım'ımız EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda gösterdiği performans ile büyük bir başarı elde eden ve Euro 2020 finallerine katılmaya hak kazanan ay-yıldızlılarımız, haziran ayı içinde başlayacak Avrupa Şampiyonası öncesi sakatlıkların ardı arkası kesilmiyor. Peki turnuva öncesi hangi oyuncular sakat detaylar haberimizde...
4 Mart 2020 Çarşamba 11:35
Güncelleme: 04.03.2020 11:42
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A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda gösterdiği performans ile Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazanmıştı.
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Son Dünya Kupası şampiyonu Fransa'yı mağlup ederek tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başaran Türkiye, elemelerin bitmesine bir hafta kalan gruplardan çıkmayı garantilemişti.
Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynadığı karşılaşmalarda iç sahada kalesini gole kapatan milli takım Euro 2020 elemelerinde iç sahada gol yemeyen tek takım olarak tarihe geçmişti.
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Kura çekimine 3. torbadan katılan Türkiye A Milli Futbol Takımı; İtalya, İsviçre ve Galler'in bulunduğu A Grubu'nda yer aldı.
Türkiye'nin fikstürü:
12 Haziran / Roma: İtalya - Türkiye 17 Haziran / Bakü: Türkiye - Galler 21 Haziran / Bakü: İsviçre - Türkiye