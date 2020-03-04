A Milli Takım'ı bekleyen büyük tehlike! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
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A Milli Takım'ı bekleyen büyük tehlike!

Şenol Güneş yönetiminde A Milli Futbol Takım'ımız EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda gösterdiği performans ile büyük bir başarı elde eden ve Euro 2020 finallerine katılmaya hak kazanan ay-yıldızlılarımız, haziran ayı içinde başlayacak Avrupa Şampiyonası öncesi sakatlıkların ardı arkası kesilmiyor. Peki turnuva öncesi hangi oyuncular sakat detaylar haberimizde...
4 Mart 2020 Çarşamba 11:35 Güncelleme: 04.03.2020 11:42
A Milli Takım'ı bekleyen büyük tehlike!

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda gösterdiği performans ile Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazanmıştı.

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A Milli Takım'ı bekleyen büyük tehlike!

Son Dünya Kupası şampiyonu Fransa'yı mağlup ederek tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başaran Türkiye, elemelerin bitmesine bir hafta kalan gruplardan çıkmayı garantilemişti.

A Milli Takım'ı bekleyen büyük tehlike!

Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynadığı karşılaşmalarda iç sahada kalesini gole kapatan milli takım Euro 2020 elemelerinde iç sahada gol yemeyen tek takım olarak tarihe geçmişti.

A Milli Takım'ı bekleyen büyük tehlike!

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Kura çekimine 3. torbadan katılan Türkiye A Milli Futbol Takımı; İtalya, İsviçre ve Galler'in bulunduğu A Grubu'nda yer aldı.

A Milli Takım'ı bekleyen büyük tehlike!

Türkiye'nin fikstürü:

12 Haziran / Roma: İtalya - Türkiye
17 Haziran / Bakü: Türkiye - Galler
21 Haziran / Bakü: İsviçre - Türkiye

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