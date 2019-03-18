A Milli Takım'da Mehmet Topal şoku! - Fotomaç
18 Mart 2019, Pazartesi
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A Milli Takım'da Mehmet Topal şoku!

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı maçın aday kadrosu geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada; Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Mehmet Topal'ın aday kadrodan çıkartıldığı açıklandı.

18 Mart 2019 Pazartesi 19:25 Güncelleme: 18.03.2019 20:02
A Milli Takım'da Mehmet Topal şoku!

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım'da Mehmet Topal sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada: "Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada sol uyluk arka adalesinden sakatlanan Mehmet Topal, A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçları aday kadrosundan çıkarıldı." denildi.

İşte Mehmet Topal'ın çıkartılması sonrasında A Milli Takım'ın mevcut aday kadrosu;

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A Milli Takım'da Mehmet Topal şoku!

Mert Günok

A Milli Takım'da Mehmet Topal şoku!

Muhammed Şengezer

A Milli Takım'da Mehmet Topal şoku!

Uğurcan Çakır

A Milli Takım'da Mehmet Topal şoku!

Sinan Bolat

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