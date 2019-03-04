-7 derecede oynanan maç tarihe geçti - Fotomaç
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-7 derecede oynanan maç tarihe geçti
ABD'de Colorado Rapids ile Portland Timbers'ı bir araya getiren maç MLS tarihine geçti. -7 derecede oynanan maçta Colorado Rapids Andre Shinyashiki'yle 90+4'te bulduğu golle skoru 3-3'e getirdi.
4 Mart 2019 Pazartesi 09:12
Güncelleme: 04.03.2019 10:04
MLS'te Colorado Rapids ile Portland Timbers, -7 derecede karşı karşıya geldi. Lig tarihinin en soğuk havasında oynanan karşılaşma 3-3 sona erdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aşırı soğuk hava ve kar yağışı, futbolular tarafından pek umursanmazken, maçın hakeminin bu görüntüsü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve 'kardan adam' yorumları yapıldı.
Amerikan taraftarlar, Dick's Sporting Goods Park'ta oynanan karşılaşmaya 'Snow Clasico' ismini verdi.
İşte rekor soğukta oynanan Colorado Rapids - Portland Timbers maçından kareler...