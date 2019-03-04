-7 derecede oynanan maç tarihe geçti - Fotomaç
04 Mart 2019, Pazartesi
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-7 derecede oynanan maç tarihe geçti

ABD'de Colorado Rapids ile Portland Timbers'ı bir araya getiren maç MLS tarihine geçti. -7 derecede oynanan maçta Colorado Rapids Andre Shinyashiki'yle 90+4'te bulduğu golle skoru 3-3'e getirdi.

4 Mart 2019 Pazartesi 09:12 Güncelleme: 04.03.2019 10:04
-7 derecede oynanan maç tarihe geçti

MLS'te Colorado Rapids ile Portland Timbers, -7 derecede karşı karşıya geldi. Lig tarihinin en soğuk havasında oynanan karşılaşma 3-3 sona erdi.

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-7 derecede oynanan maç tarihe geçti

Aşırı soğuk hava ve kar yağışı, futbolular tarafından pek umursanmazken, maçın hakeminin bu görüntüsü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve 'kardan adam' yorumları yapıldı.

-7 derecede oynanan maç tarihe geçti

Amerikan taraftarlar, Dick's Sporting Goods Park'ta oynanan karşılaşmaya 'Snow Clasico' ismini verdi.

-7 derecede oynanan maç tarihe geçti

İşte rekor soğukta oynanan Colorado Rapids - Portland Timbers maçından kareler...

-7 derecede oynanan maç tarihe geçti
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