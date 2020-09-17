GaleriFormula 1Son dakika haberi: Schumacher'le ilgili kahreden sözler! "Artık beyni ve vücudu..."
Son dakika haberi: Schumacher'le ilgili kahreden sözler! "Artık beyni ve vücudu..."
Formula 1'in efsane pilotu Alman Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazası sonrası komaya girmişti. 7 yıldız komada olan Schumacher'in son durumu ile ilgili bir belgesel yayınlandı. Sağlık durumu tüm dünya tarafından merak edilen Alman pilotla ilgili kahreden açıklama geldi. İşte detaylar...
17 Eylül 2020 Perşembe 18:51, Güncelleme 17.09.2020 19:08
Son dakika haberi: Schumacher'le ilgili kahreden sözler! "Artık beyni ve vücudu..."