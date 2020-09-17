Galeri Formula 1 Son dakika haberi: Schumacher'le ilgili kahreden sözler! "Artık beyni ve vücudu..."

Son dakika haberi: Schumacher'le ilgili kahreden sözler! "Artık beyni ve vücudu..."

Formula 1'in efsane pilotu Alman Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazası sonrası komaya girmişti. 7 yıldız komada olan Schumacher'in son durumu ile ilgili bir belgesel yayınlandı. Sağlık durumu tüm dünya tarafından merak edilen Alman pilotla ilgili kahreden açıklama geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Schumacher'le ilgili kahreden sözler! "Artık beyni ve vücudu..."

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