Zidane'dan Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!

Fenerbahçe, Audi Cup üçüncülük maçında karşılaştığı Real Madrid'e 5-3 mağlup olarak turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. Maçın ardından en çok konuşulan isimler Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu oldu. Real Madrid Teknik Direktörü Zidane'dan bu iki isme övgü geldi...

1 Ağustos 2019 Perşembe 10:02 Güncelleme: 01.08.2019 10:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





