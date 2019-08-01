Zidane'dan Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!
Fenerbahçe, Audi Cup üçüncülük maçında karşılaştığı Real Madrid'e 5-3 mağlup olarak turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. Maçın ardından en çok konuşulan isimler Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu oldu. Real Madrid Teknik Direktörü Zidane'dan bu iki isme övgü geldi...
1 Ağustos 2019 Perşembe 10:02
Güncelleme: 01.08.2019 10:04
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Almanya'nın köklü takımlarından Bayern Münih'in stadı Allianz Arena'da düzenlenen organizasyondaki ilk maçında ev sahibi ekibe 6-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, İspanya'nın Real Madrid takımıyla üçüncülük maçına çıktı.
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Fenerbahçe Futbol Takımı, Almanya'da katıldığı Audi Kupası'nı dördüncü bitirdi.
Real Madrid'e 5-3 yenilen Fenerbahçe, organizasyonu dördüncü tamamladı.
Real Madrid'in golleri ise 12, 27 ve 53. dakikalarda Karim Benzema, 62. dakikada Nacho, 80. dakikada ise Mariano Diaz'dan geldi.
Turnuvadaki ilk maçında İngiltere'nin Tottenham takımına 1-0 mağlup olan Real Madrid ise 3. oldu.