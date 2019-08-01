Zidane'dan Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu sözleri! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Ağustos 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Zidane'dan Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!

Zidane'dan Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!

Fenerbahçe, Audi Cup üçüncülük maçında karşılaştığı Real Madrid'e 5-3 mağlup olarak turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. Maçın ardından en çok konuşulan isimler Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu oldu. Real Madrid Teknik Direktörü Zidane'dan bu iki isme övgü geldi...
1 Ağustos 2019 Perşembe 10:02 Güncelleme: 01.08.2019 10:04
Zidane'dan Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!

Almanya'nın köklü takımlarından Bayern Münih'in stadı Allianz Arena'da düzenlenen organizasyondaki ilk maçında ev sahibi ekibe 6-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, İspanya'nın Real Madrid takımıyla üçüncülük maçına çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Zidane'dan Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!

Fenerbahçe Futbol Takımı, Almanya'da katıldığı Audi Kupası'nı dördüncü bitirdi.

Zidane'dan Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!

Real Madrid'e 5-3 yenilen Fenerbahçe, organizasyonu dördüncü tamamladı.

Zidane'dan Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!

Real Madrid'in golleri ise 12, 27 ve 53. dakikalarda Karim Benzema, 62. dakikada Nacho, 80. dakikada ise Mariano Diaz'dan geldi.

Zidane'dan Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!

Turnuvadaki ilk maçında İngiltere'nin Tottenham takımına 1-0 mağlup olan Real Madrid ise 3. oldu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN