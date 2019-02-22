Zenit - Fenerbahçe maçının dış basın yansımaları

UEFA Avrupa Ligi son 32 tutu rövanş maçında Rusya ekibi Zenit, Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Son 16'ya kalan Zenit'in bu başarısı Rus gazetelerinde de geniş yer buldu.
22 Şubat 2019 Cuma 10:25
Güncelleme: 22.02.2019 10:47
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Turun ilk maçında İstanbul'da 1-0 yenilen Zenit, Ülker Stadyumu'ndaki maçın aksine evinde baskılı bir oyun sergileyerek 3 gol kaydetti.
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Fenerbahçe'yi turun dışına iten Rus temsilcisi karşılaşmanın oynanacağı Gazprom Arena'ya müthiş bir şekilde giriş yaptı.
Stada yakın yolda taraftarların yaktığı yüzlerce meşale eşliğinde gelen Zenit, taraftar desteğini maç boyunca da yanında hissetti.
Sport Wekend gazetesi manşetten okuyucuları ile paylaştığı haberinde Zenit'in İstanbul'daki maçtan sonra evinde kazanabileceğinin kuşku uyandırdığını ancak Rus ekibinin 3 golle bir üst tura çıktığını ifade etti.
Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak'ın takımı kısa sürede güçlendirdiğinin belirtildiği haberde takıma yeni dahil olan oyuncuların uyumlarının olumlu yönde olduğu ve yükselen bir grafik çizdikleri kaydedildi.