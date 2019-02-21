Zenit - Fenerbahçe maçından kareler! - Fotomaç
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Zenit - Fenerbahçe maçından kareler!
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Fenerbahçe Rusya deplasmanında Zenit'e konuk oldu. İlk maçı evinde 1-0 kazanan temsilcimiz, deplasmanda 3-1'lik skorla kaybederek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti!
21 Şubat 2019 Perşembe 22:54
Güncelleme: 21.02.2019 22:56
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Fenerbahçe Rusya deplasmanında Zenit'e konuk oldu. İlk maçı evinde 1-0 kazanan temsilcimiz, deplasmanda 3-1'lik skorla kaybederek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti!
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İşte Zenit - Fenerbahçe maçından tribün ve sahada yaşananlar...
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Zenit'e konuk oldu. Zenitli taraftarlar, Fenerbahçe maçı öncesinde skandal bir koreografi hazırladı.