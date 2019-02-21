Zenit - Fenerbahçe maçından kareler! - Fotomaç
21 Şubat 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Zenit - Fenerbahçe maçından kareler!

Zenit - Fenerbahçe maçından kareler!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Fenerbahçe Rusya deplasmanında Zenit'e konuk oldu. İlk maçı evinde 1-0 kazanan temsilcimiz, deplasmanda 3-1'lik skorla kaybederek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti!

21 Şubat 2019 Perşembe 22:54 Güncelleme: 21.02.2019 22:56
Zenit - Fenerbahçe maçından kareler!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Fenerbahçe Rusya deplasmanında Zenit'e konuk oldu. İlk maçı evinde 1-0 kazanan temsilcimiz, deplasmanda 3-1'lik skorla kaybederek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Zenit - Fenerbahçe maçından kareler!

İşte Zenit - Fenerbahçe maçından tribün ve sahada yaşananlar...

Zenit - Fenerbahçe maçından kareler!
Zenit - Fenerbahçe maçından kareler!
Zenit - Fenerbahçe maçından kareler!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Zenit'e konuk oldu. Zenitli taraftarlar, Fenerbahçe maçı öncesinde skandal bir koreografi hazırladı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN