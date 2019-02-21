Zenit Fenerbahçe maçında gerginlik! Tolgay Arslan... - Fotomaç
21 Şubat 2019, Perşembe
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Zenit Fenerbahçe maçında gerginlik! Tolgay Arslan... 

UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında Rus temsilcisi Zenit'e konuk olan Fenerbahçe'de 71. dakikada tansiyon zirve yaptı...

21 Şubat 2019 Perşembe 22:43 Güncelleme: 21.02.2019 23:32
Zenit Fenerbahçe maçında gerginlik! Tolgay Arslan...

Sarı lacivertlilerde ikinci yarı Alper Potuk'un yerine dahil olan Tolgay Arslan ile Zenit teknik direktörü bir pozisyonda karşı karşıya geldi.

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Zenit Fenerbahçe maçında gerginlik! Tolgay Arslan...

Mücadelenin 71. dakikasında Tolgay Arslan'ın müdahalesi ile Zenit'li oyuncu Robert Mak yerde kaldı.

Zenit Fenerbahçe maçında gerginlik! Tolgay Arslan...

Zenit yedek kulübesinin önünde gerçekleşen pozisyon sonrası teknik direktör Sergei Semak bir anda Tolgay Arslan'a yöneldi.

Zenit Fenerbahçe maçında gerginlik! Tolgay Arslan...

Tolgay da Semak ile göz göze gelmekten kaçınmayınca ikili arasında gerginlik yaşandı.

Zenit Fenerbahçe maçında gerginlik! Tolgay Arslan...

Tribünlerin de yoğun tepki gösterdiği pozisyonda ikili arasındaki hararetli diyalogla birlikte UEFA temsilcisi araya girerek gerginliği noktaladı.

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