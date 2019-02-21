Zenit Fenerbahçe maçında gerginlik! Tolgay Arslan... - Fotomaç
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Zenit Fenerbahçe maçında gerginlik! Tolgay Arslan...
UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında Rus temsilcisi Zenit'e konuk olan Fenerbahçe'de 71. dakikada tansiyon zirve yaptı...
21 Şubat 2019 Perşembe 22:43
Güncelleme: 21.02.2019 23:32
Sarı lacivertlilerde ikinci yarı Alper Potuk'un yerine dahil olan Tolgay Arslan ile Zenit teknik direktörü bir pozisyonda karşı karşıya geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mücadelenin 71. dakikasında Tolgay Arslan'ın müdahalesi ile Zenit'li oyuncu Robert Mak yerde kaldı.
Zenit yedek kulübesinin önünde gerçekleşen pozisyon sonrası teknik direktör Sergei Semak bir anda Tolgay Arslan'a yöneldi.
Tolgay da Semak ile göz göze gelmekten kaçınmayınca ikili arasında gerginlik yaşandı.
Tribünlerin de yoğun tepki gösterdiği pozisyonda ikili arasındaki hararetli diyalogla birlikte UEFA temsilcisi araya girerek gerginliği noktaladı.