Zaza Enden tutuklandı! - Galeri - Fotomaç
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    Zaza Enden tutuklandı!

    Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce yürütülen bir soruşturma kapsamında 'Suç örgütü üyesi olmaktan' aranan basketbolcu Zaza Enden tutuklandı.
    19 Ekim 2018 Cuma, 09:13:24 Güncelleme: 09:14:34
    Zaza Enden tutuklandı!

    Antalyalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM)'nün yürüttüğü bir soruşturma kapsamında 'Suç örgütü üyesi olmaktan' aranan basketbolcu Zaza Enden'in İstanbul'da yaşadığı belirlendi.

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    Zaza Enden tutuklandı!

    Antalya polisi durumu İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

    Zaza Enden tutuklandı!

    Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda Enden'i gittiği Rize'de yakalayarak gözaltına aldı.

    Zaza Enden tutuklandı!

    Basketbolcu Enden, Vatan Caddesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

    Zaza Enden tutuklandı!

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan Enden pazartesi günü adliyeye sevk edildi.

    Zaza Enden tutuklandı!

    Şüpheli Enden, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

    Zaza Enden tutuklandı!
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