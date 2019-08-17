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Zanka'nın yanına süper transfer! Comolli haberi verdi ve KAP geliyor... Son dakika Fenerbahçe haberleri
Yeni sezona transferleri tamamlamadan girecek olan Fenerbahçe, stoperde yeniden atağa kalktı. Simon Kjaer transferinde maliyeti düşürmeyi başaramayarak sonuç alamayan Sarı-Lacivertliler dev stoper için gözünü kararttı. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:47
Güncelleme: 17.08.2019 16:49
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Fenerbahçe transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor...
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Kanarya'da sıcak saatler... Yeni sezon öncesi ciddi uyarılar alan sarı-lacivertliler eksiklerini kapatmaya bakıyor.
Asıl problemi savunma bölgesinde bulunan Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli oyuncunun kulübüne haber gönderdiği kaydedildi.
Satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmak için hazırlık yapan Fenerbahçe'de Comolli, İngiliz yöneticilerden randevu aldı.
Zanka transferi sonrası Kjaer hamlesini yinelemeyen Kanarya, aradığı ismi Ada'da buldu.