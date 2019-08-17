Zanka'nın yanına süper transfer! Comolli haberi verdi ve KAP geliyor... Son dakika Fenerbahçe haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Zanka'nın yanına süper transfer! Comolli haberi verdi ve KAP geliyor... Son dakika Fenerbahçe haberleri

Zanka'nın yanına süper transfer! Comolli haberi verdi ve KAP geliyor... Son dakika Fenerbahçe haberleri

Yeni sezona transferleri tamamlamadan girecek olan Fenerbahçe, stoperde yeniden atağa kalktı. Simon Kjaer transferinde maliyeti düşürmeyi başaramayarak sonuç alamayan Sarı-Lacivertliler dev stoper için gözünü kararttı. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:47 Güncelleme: 17.08.2019 16:49
Zanka'nın yanına süper transfer! Comolli haberi verdi ve KAP geliyor... Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor...

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Zanka'nın yanına süper transfer! Comolli haberi verdi ve KAP geliyor... Son dakika Fenerbahçe haberleri

Kanarya'da sıcak saatler... Yeni sezon öncesi ciddi uyarılar alan sarı-lacivertliler eksiklerini kapatmaya bakıyor.

Zanka'nın yanına süper transfer! Comolli haberi verdi ve KAP geliyor... Son dakika Fenerbahçe haberleri

Asıl problemi savunma bölgesinde bulunan Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli oyuncunun kulübüne haber gönderdiği kaydedildi.

Zanka'nın yanına süper transfer! Comolli haberi verdi ve KAP geliyor... Son dakika Fenerbahçe haberleri

Satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmak için hazırlık yapan Fenerbahçe'de Comolli, İngiliz yöneticilerden randevu aldı.

Zanka'nın yanına süper transfer! Comolli haberi verdi ve KAP geliyor... Son dakika Fenerbahçe haberleri

Zanka transferi sonrası Kjaer hamlesini yinelemeyen Kanarya, aradığı ismi Ada'da buldu.

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