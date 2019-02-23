Yönetimden radikal karar! Fenerbahçe Beşiktaş'a yenilirse... - Fotomaç
23 Şubat 2019, Cumartesi
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Yönetimden radikal karar! Fenerbahçe Beşiktaş'a yenilirse...

Sarı-lacivertliler artık sınıra dayandı. Beşiktaş maçı da kaybedilirse ligde iyice ateş hattına girilecek. Yanal, kazanmak için yürekleriyle oynamaları gerektiğini söyledi.
23 Şubat 2019 Cumartesi 07:48 Güncelleme: 23.02.2019 07:48
Yönetimden radikal karar! Fenerbahçe Beşiktaş'a yenilirse...

Avrupa defterini kapatan Fenerbahçe'de gözler Beşiktaş derbisine çevrildi.

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Yönetimden radikal karar! Fenerbahçe Beşiktaş'a yenilirse...

Teknik heyet vakit kaybetmeden oyuncuları derbiye motive etmek için çalışmalara başladı.

Yönetimden radikal karar! Fenerbahçe Beşiktaş'a yenilirse...

Ersun Yanal, Vodafone Park'ta 40 bin kişinin önünde kazanmak için savaşmanın yanı sıra yürekleriyle oynamaları gerektiğini söyledi.

Yönetimden radikal karar! Fenerbahçe Beşiktaş'a yenilirse...

Takıma hata lükslerinin kalmadığını hatırlatan tecrübeli hocanın şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

Yönetimden radikal karar! Fenerbahçe Beşiktaş'a yenilirse...

FORMA iÇiN OYNA
"Ligde şampiyonluk hedefinden maalesef erken koptuk. Kupadan elendik. Avrupa Ligi vardı o da bitti. Artık sadece önümüzde lig var.

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