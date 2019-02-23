Yönetimden radikal karar! Fenerbahçe Beşiktaş'a yenilirse... - Fotomaç
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Yönetimden radikal karar! Fenerbahçe Beşiktaş'a yenilirse...
Yönetimden radikal karar! Fenerbahçe Beşiktaş'a yenilirse...
Sarı-lacivertliler artık sınıra dayandı. Beşiktaş maçı da kaybedilirse ligde iyice ateş hattına girilecek. Yanal, kazanmak için yürekleriyle oynamaları gerektiğini söyledi.
23 Şubat 2019 Cumartesi 07:48
Güncelleme: 23.02.2019 07:48
Avrupa defterini kapatan Fenerbahçe'de gözler Beşiktaş derbisine çevrildi.
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Teknik heyet vakit kaybetmeden oyuncuları derbiye motive etmek için çalışmalara başladı.
Ersun Yanal, Vodafone Park'ta 40 bin kişinin önünde kazanmak için savaşmanın yanı sıra yürekleriyle oynamaları gerektiğini söyledi.
Takıma hata lükslerinin kalmadığını hatırlatan tecrübeli hocanın şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:
FORMA iÇiN OYNA
"Ligde şampiyonluk hedefinden maalesef erken koptuk. Kupadan elendik. Avrupa Ligi vardı o da bitti. Artık sadece önümüzde lig var.