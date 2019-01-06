Yönetimden Ersun Yanala: İkisinden birini seç - Galeri - Fotomaç
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Yönetimden Ersun Yanal'a: İkisinden birini seç

Kanarya transferde gözünü iyice kararttı... Yönetim, Ersun Yanal'a 'iki futbolcudan hangisini istiyorsan alalım' dedi.
6 Ocak 2019 Pazar, 22:59:28 Güncelleme: 07:46:49
Yönetimden Ersun Yanala: İkisinden birini seç

Fenerbahçe transferde tam anlamıyla taarruza geçti.

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Yönetimden Ersun Yanala: İkisinden birini seç

Çalışmalarını dört koldan sürdüren yönetim, Yunus Mallı ve Yasin Öztekin'le yapılan görüşmeleri de son aşamaya getirdi.

Yönetimden Ersun Yanala: İkisinden birini seç

İki oyuncudan birisini transfer etmeyi planlayan başkan Ali Koç kararı Ersun Yanal'a bıraktı.

Yönetimden Ersun Yanala: İkisinden birini seç

Tecrübeli hocanın tercih edeceği ismin kadroya katılması bekleniyor.

Yönetimden Ersun Yanala: İkisinden birini seç

Böylece orta saha ve kanatlara alternatif bir oyuncu kazandırılacak.

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