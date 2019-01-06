Yönetimden Ersun Yanala: İkisinden birini seç - Galeri - Fotomaç
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Yönetimden Ersun Yanal'a: İkisinden birini seç
Kanarya transferde gözünü iyice kararttı... Yönetim, Ersun Yanal'a 'iki futbolcudan hangisini istiyorsan alalım' dedi.
6 Ocak 2019 Pazar, 22:59:28
Güncelleme: 07:46:49
Fenerbahçe transferde tam anlamıyla taarruza geçti.
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Çalışmalarını dört koldan sürdüren yönetim, Yunus Mallı ve Yasin Öztekin'le yapılan görüşmeleri de son aşamaya getirdi.
İki oyuncudan birisini transfer etmeyi planlayan başkan Ali Koç kararı Ersun Yanal'a bıraktı.
Tecrübeli hocanın tercih edeceği ismin kadroya katılması bekleniyor.
Böylece orta saha ve kanatlara alternatif bir oyuncu kazandırılacak.